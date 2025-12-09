Samsung Kullanıcıları Artık Başka Telefonların Depolamasını Kullanabilecek!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, uzun süredir beklenen bir özelliğini sessiz sedasız test etmeye başladı. Şirket kısa bir süre yayınladığı One UI 8.5'in beta sürümüyle yeni Depolama Paylaşamı özelliğini geliştiricilerin kullanımına sundu.

Söz konusu özelliğin Galaxy kullanıcılarının cihazlar arası dosya yönetimine bakış açısını değiştireceği söyleniyor. Peki yeni Depolama Paylaşımı aracı tam olarak ne işe yarıyor ve nasıl kullanılıyor? İşte detaylar!

One UI 8.5'in Depolama Paylaşımı Nasıl Çalışıyor?

Yeni özellik temel olarak telefon, tablet veya bilgisayar gibi farklı Samsung cihazlarınızdaki dosyaları ana Galaxy cihazınızdaki My Files uygulaması üzerinden kesintisiz ve yerel bir erişimle görmenizi sağlıyor. Bu sayede ana cihazınızın depolama alanı bitmiş olsa bile diğer cihazlarınızı tıpkı bir yerel disk gibi kullanabiliyorsunuz.

Depolama Paylaşımı, My Files uygulamasına eklenen basit bir anahtarla aktif ediliyor. Bu anahtarı açtığınızda Samsung hesabınızla giriş yaptığınız diğer tüm Galaxy cihazlarınızdaki uzak klasörler ana cihazınızın harici depolama bölümünde listeleniyor.

Mevcut özelliğin en önemli avantajı kullanıcıları bir kerelik bir dosya transferi ya bir ekran yansıtma işleminden kurtararak ortak bir dosya kütüphanesi inşa etmesi. Zira paylaştığınız dosyaları ana cihazınızın yanı sıra My Files uygulamasına kayıtlı olan diğer cihazlarınızdan da görüntüleyebiliyorsunuz.

An itibariyle One UI 8.5 beta sürümünde test edilen Depolama Paylaşımı şimdilik yalnızca Galaxy S25 serisi telefonlarda test edilebiliyor. Özelliğin, kararlı sürümün yayınlanması ile birlikte diğer kullanıcıların da beğenisine sunulması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.