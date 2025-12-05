One UI 8.5 İçin Geri Sayım Başladı! Bomba Özellikle Gelecek

Samsung telefonlara özellikle çalışanlar ve öğrenciler için çok kullanışlı bir özellik geliyor. One UI 8.5 güncellemesi sunulduğunda kullanılmaya başlanabilecek yeni özellik sayesinde belgeleri hiç açmadan nasıl bir içeriğe sahip olduğu hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz. Kötü amaçlı girişimlerin önünü kesmek adına birtakım güvenlik önlemleri de içerecek.

One UI 8.5 ile PDF'ler Açmadan Özetlenebilecek

Samsung telefonlardaki "Dosyalarım" uygulaması, kullanıcılar PDF ve TXT uzantılı dosyaları açmadan önce kısa özetler göstermeye başlayacak. One UI 8.5 ile birlikte sunulacağı iddia edilen bu özellik, belgenin isminden nasıl bir içeriğe sahip olduğu anlaşılmadığında kullanıcıların zaman kaybetmeden belgeyi taramasına ve ihtiyacı olan bilgileri elde etmesine yardımcı olacak.

Yeni özelliği kapatmak mümkün olacak. Bunun için bir seçenek ekleneceği söyleniyor. Güvenlik tedbiri kapsamında her dosyanın doğrudan özeti oluşturulmayacak. Önce olası güvenlik riskleri ya da politika ihlali gibi durumların söz konusu olup olmadığını belirlemek adına bir tarama gerçekleştirilecek. Her şey uygun görünüyorsa dosyanın özeti çıkarılacak.

Bu özet işlemi için büyük bir olasılıkla yapay zeka kullanılacak ancak bu özetlerin cihaz üzerinde mi yoksa bulutta mı oluşturulacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Ayrıca dosya boyutu gibi sınırlamaların olup olmayacağı da şimdilik net değil. One UI 8.5'in beta programının yakında başlaması bekleniyor.

Belgelerin özetini çıkaracak bu özellik, One UI 8.5 notlarında yer almadığı için ilk beta sürümünde olması çok muhtemel görünmüyor. Ayrıca bunun APK inceleme yoluyla keşfedilen bir özellik olduğunu da unutmamak gerekiyor. Beklenen büyük güncelleme ile sunulmama gibi ihtimali de söz konusu. O yüzden One UI 8.5 sunulana kadar bu özelliğe kesin gözle bakmamakta fayda var.