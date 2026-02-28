Samsung'un Galaxy S26'yla Birlikte Tanıttığı One UI 8.5'i Kendi Telefonunuzda Deneyimleyebilirsiniz

Samsung, geçtiğimiz günlerde yeni Galaxy S26 serisini tanıttı. Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra olmak üzere üç modelden oluşan seri büyük ilgiyle karşılandı. Bu ilginin bir kısmı telefonlara olsa da One UI 8.5'i denemek isteyen kullanıcı sayısı da oldukça fazla. Eğer siz de bunlardan biriyseniz, One UI 8.5'in yazılım deneyimini evinizden çıkmadan yaşayabilirsiniz. Samsung bunun için özel bir araç yayınladı.

One UI 8.5'i Kendi Telefonumda Nasıl Kullanabilirim?

Samsung, Try Galaxy isimli yeni bir araç yayınladı. Bu araç sayesinde Galaxy S26 serisindeki One UI 8.5 arayüzünü, kullandığınız telefonun marka ve modeli fark etmeksizin deneyebilirsiniz. Yani bir iPhone kullanıyor olsanız bile erişmeniz mümkün.

Try Galaxy adresinden ulaşabileceğiniz Samsung’un web sitesine girdikten sonra sayfada yer alan “Try Now!” butonuna dokunmanız ve ardından talimatları takip etmeniz gerekiyor. Bu talimatlarda web sitesini telefonunuzun ana ekranına eklemeniz isteniyor. Bunun içinse tarayıcıda sağ üstte bulunan üç nokta simgesine dokunup “Ana ekrana ekle” seçeneğine dokunmanız yeterli.

Ana ekrana eklenen "Try Galaxy" uygulamasını açtığınızda kendinizi doğrudan One UI 8.5 ana ekranında buluyorsunuz. Sağa veya sola kaydırabilir, bildirim paneline ve hızlı ayarlar menüsüne erişebilir, Ayarlar uygulaması üzerinden çeşitli seçenekleri inceleyebilirsiniz.

Galaxy AI özelliklerini de bu araç üzerinden görebilirsiniz. Hayalet Ekran özelliği ise yalnızca Galaxy S26 Ultra'ya özgü bir ekran teknolojisi gerektirdiğinden burada tam olarak deneyimlenemiyor. Kullanıcılar yalnızca Ayarlar üzerinden etkinleştirip devre dışı bırakabiliyor.

One UI 8.5 arayüzünü kendi telefonunuzda denemek için adımlar şu şekilde: