Samsung, Yeni One UI 8 Güncellemesiyle Pek Çok Sorunu Çözüme Kavuşturdu

One UI 7'nin dağıtım sürecinde yaşanan gecikmelerin ardından One UI 8 ile ilgili çalışmalarına erkenden başlayan Samsung, yakında yeni arayüzünün ilk kararlı sürümünü kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Son olarak, geçtiğimiz günlerde Samsung sunucularında tespit edilen yeni bir beta güncellemesi daha kısa bir süre önce resmen yayımlandı.

Geçtiğimiz saatlerde Almanya'da dağıtılmaya başlanan dördüncü One UI 8 beta güncellemesinin çok yakında diğer bölgelerdeki test kullanıcılarına sunulması bekleniyor. İşte One UI 8 Beta 4 sürümünün detayları!

One UI 8 Beta 4 Neler Sunuyor?

Samsung'un yeni sürüm için yayınladığı güncelleme notlarında One UI 8 Beta 4'ün kapsamlı hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri içerdiği görülüyor. Yeni güncelleme, özellikle geçmiş beta sürümlerinde ortaya çıkan pek çok sorunu çözüme kavuşturuyor. İşte yapılan hata düzeltmeleri:

DeX kullanırken videolarda yaşanan tam ekran geçiş sorunu düzeltildi.

Galaxy AI Yanıt Önerileri ile ilgili bir işletim hatası düzeltildi.

Bixby rutin komutlarının sesli tetiklenmesi sırasında yaşanan yükleme sorunu giderildi.

Kilit ekranındaki hızlı başlatma simgesi alanında yaşanan bir görüntüleme hatası düzeltildi.

Galeri uygulamasında iNavi araç kamerası videolarını düzenlerken yaşanan bir sorun giderildi.

Kilit ekranında "Parmak izi sensörü yanıt vermiyor" mesajının görünmesi hatası düzeltildi.

TalkBack etkin durumdayken Kişiler listesinden Ara'ya Kaydır (Swipe to Call) özelliğini kullanırken giden aramalarda yaşanan sorun giderildi.

Ön kameradan arka kameraya geçiş yaparken dikey/yatay seviye göstergesinin titremesi sorunu düzeltildi.

Kararlı Sürümden Önceki Son Güncelleme Olabilir

Pek çok analist, One UI 8 Beta 4'ün yeni özellikler getirmekten ziyade daha çok hata düzeltmelerine odaklanması nedeniyle, bu sürümün merakla beklenen kararlı One UI 8'in habercisi olduğunu düşünüyor. Hatta bu beta güncellemesinin yeni arayüzün kararlı sunuculara geçiş yapmasından önceki son sürüm olduğu da iddia ediliyor.

Samsung'un Android 16 dönemine erken bir tarihte geçiş yapmak istediği düşünüldüğünde bu iddiaların hiç de sıra dışı olmadığı söylenebilir. Öte yandan şirketin yeni arayüzünü ilk olarak ocak ayında tanıtılacak Galaxy S25 serisi ile piyasaya sürmekte kararlı olduğunu da belirtelim.

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