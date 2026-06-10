Samsung, Üç Modelde One UI 9'u Test Etmeye Başladı!

Samsung, gelecek aylarda yayınlayacağı Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Şirket şimdiye kadar Galaxy S26 ve Galaxy S25 serileri de dahil olmak üzere birçok modelde beta testlerini başlatmıştı. Kısa süre önce ise One UI 9'un test kapsamının genişlediği ortaya çıktı. Samsung, üç model için daha test sürecine başladı. Peki hangi Samsung Galaxy telefonlar, One UI 9 Beta aldı?

Hangi Samsung Modellerinde One UI 9 Testi Başladı?

Samsung'un test sunucularında ortaya çıkan bilgilere göre şirket, Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesini Galaxy A17 5G, Galaxy A34 ve Galaxy A57 modelleri için test etmeye başladı. Ancak bu testler şu an için yalnızca Samsung'un dahili geliştirme sürecinde. Yani güncelleme henüz kullanıcıların erişimine açılmış değil.

Bu sürüm aslında test amacı taşıyor. Yani Samsung, beta ve kararlı sürümü yayınlamadan önce Galaxy A17 5G, Galaxy A34 ve Galaxy A57 modellerinde her şeyin sorunsuz çalışıp çalışmadığını görmek için dahili testler gerçekleştiriyor. Eğer test süreci başarıyla tamamlanırsa bir sonraki aşamada One UI 9, beta kullanıcılarına sunulacak. Böylece kullanıcılar tarafından da denenebilecek.

Ancak bu noktada beta programının ülkemizde mevcut olmadığını söylememiz gerekiyor. Sadece yurt dışında bazı ülkedeki kullanıcılar beta sürümüne erişebilecek.

Kararlı One UI 9 Ne Zaman Yayınlanacak?

Özellikle güvenlik, gizlilik, yapay zekâ ve arayüz tarafında birçok yenilik getirmesi beklenen Android 17 tabanlı One UI 9'un kararlı sürümünün ne zaman yayınlanacağı şu an için net değil. Zira Samsung, güncellemenin resmî çıkış tarihini henüz açıklamadı.

Şirketin temmuz ayında Londra'da Galaxy Unpacked etkinliği düzenlemesi bekleniyor. Samsung'un bu etkinlikte yeni katlanabilir telefonları olan Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra modellerini tanıtacağı konuşulurken, One UI 9'u da duyurmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu doğrultuda söz konusu cihazların kutudan doğrudan One UI 9 ile çıkması bekleniyor.

Samsung'un katlanabilir telefonlardan sonra yeni yazılımını One UI 9 güncellemesi alacak modellere sunacağı tahmin ediliyor. Bu noktada ilk sırada Galaxy S26 serisi olacak. Galaxy S26 ailesinden sonra Galaxy S25 serisi başta olmak üzere daha eski amiral gemisi ve orta segment modellerin de kademeli olarak One UI 9 güncellemesine kavuşması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini Galaxy S26 serisinin ardından eski modellere sunma sürecinde ciddi sorunlar yaşamış ve dağıtım oldukça yavaş ilerlemişti. Bu nedenle benim One UI 9 için en büyük beklentim benzer bir gecikmenin tekrar yaşanmaması. One UI 8.5'in dağıtımı sırasında çok tepki çeken şirket, One UI 9’da da aynı durum yaşanırsa yine kullanıcı tepkileri gecikmeyecektir.