Samsung Telefonlarda Önemli Güvenlik Sorunları Bulundu: Bilmeniz Gerekenler!

Samsung kullanıcıları, dikkat! Google'ın Project Zero ekibi kısa süre önce Pixel 6, Pixel 7 ve Galaxy S22 ve A53'ün bazı modelleri gibi cihazlara güç veren Samsung modemlerinde bazı ciddi güvenlik açıkları keşfetti. Bu açıklar, bir saldırganın kullanıcı etkileşimi olmadan bir telefonu uzaktan ele geçirmesine olanak tanıyabilir.

Risk Altındaki Cihazlar

Google'ın blog yazısına göre çeşitli Exynos modemlerde istismar edilebilecek güvenlik açıkları bulunmakta. Aşağıdaki cihazların risk altında olduğu belirtiliyor:

Galaxy S22, M33, M13, M12, A71, A53, A33, A21, A13, A12 ve A04 serisi dâhil olmak üzere Samsung'un mobil cihazları

S16, S15, S6, X70, X60 ve X30 serileri de dahil olmak üzere Vivo'nun mobil cihazları

Exynos W920 işlemcisini kullanan tüm aksesuar cihazlar

Exynos Auto T5123 işlemcisini kullanan tüm araçlar

Bununla birlikte yalnızca etkilenen Samsung modemlerinden birini kullanan cihazların savunmasız olduğunu belirtmek gerek. Örneğin Avrupa dışında ve bazı Afrika ülkelerinde satılan telefonlar Qualcomm işlemci ve modeme sahip ve bu nedenle bu özel sorunlardan muzdarip değil ancak popüler orta sınıf A53 ve S22 gibi Exynos işlemcili telefonlar savunmasız gibi görünüyor.

Telefonunuzu Korumanız İçin Yapmanız Gerekenler

Telefonunuzun savunmasız modemlerden birini kullandığını biliyorsanız ve bunun istismar edilmesinden endişe ediyorsanız, kendinizi korumak için atabileceğiniz bazı adımlar mevcut. Project Zero, Wi-Fi aramalarını ve Voice-over-LTE özelliğini kapatmanızı öneriyor. Bu, aramalarınızın kalitesini etkileyebilecek olsa da cihazınızın güvenliğini sağlamak için ödenmesi gereken küçük bir bedel. Ayrıca Samsung'un bu konuyla ilgili güncellemelerini takip etmelisiniz.