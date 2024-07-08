Samsung Yeni Güncellemeyle Popüler Telefonunun Kamerasını İyileştirecek!

Bu yılın başında Samsung en yeni amiral gemisi Galaxy S24 serisini piyasaya sürmüştü. Serideki en iyi telefon olan Galaxy S24 Ultra, aynı zamanda piyasadaki en iyi kameraya sahip telefonlardan biri konumunda ancak bazı kullanıcılar Samsung'un telefonun kamera donanım potansiyelini tam olarak kullanmadığını düşünüyor. İşte telefona gelecek olan yeni güncelleme bu düşünceyi ortadan tamamen kaldırabilir.

Samsung'un önümüzdeki ay Galaxy S24 Ultra için önemli bir kamera yazılım güncellemesi yayınlamaya hazırlandığı bildiriliyor. Ağustos 2024 güncellemesi olarak sunulacak olan bu güncelleme, aşağıdakiler dâhil olmak üzere birçok yeni önemli iyileştirme getirecek.

Samsung Galaxy S24, Ağustos 2024 Güncellemesi Detayları

Daha iyi HDR

İyileştirilmiş beyaz dengesi

Aşırı pozlama için düzeltmeler

Aşırı işlemede düzeltmeler

Geliştirilmiş yüz optimizasyonu ve video yakınlaştırma optimizasyonu

Samsung uzunca süredir gerek donanım gerek yazılım tarafında sınırları zorladığından ve bu güncellemeler çoğu zaman olumlu dönütler sağladığından, eğer bir Galaxy S24 Ultra'ya sahipseniz yeni güncelleme sonrasında kameranızda gözle görülür bir fark görmeniz bekleniyor.

Eğer Samsung belirttiği düzeltmeleri ve iyileştirmeleri sağlayabilirse yeni güncelleme mevcut kullanıcıları daha mutlu etmekle kalmayacak, aynı zamanda Galaxy S24 Ultra'yı yeni alıcılar için daha da cazip bir seçenek hâline getirecek.

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