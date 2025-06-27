Qualcomm'un Kaderi Samsung'un Gizli Kodlarına Bağlı Olacak

Qualcomm, yeni nesil amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Elite Gen 2 için Samsung'un 2nm GAA (Gate-All-Around) teknolojisini test etmeye başladı. Kod adı "Kaanapali" olan bu çipin, Samsung üretimli varyantı "Kaanapali S" adını taşıyor ve performans açısından büyük sıçrama vadediyor. Samsung'un GAA üretim sürecinde uzun vadede daha düşük güç tüketen bir performans sistemi yer alıyor.

TSMC'nin 2nm Üretim Sürecine Yetişebilir Mi?

TSMC, 2025 Nisan itibariyle 2nm üretim siparişlerini almaya başladı ve halihazırda üretim teknolojisi açısından birkaç adım önde. Samsung ise 2025'in ikinci yarısından itibaren sipariş almaya hazır olduğunu belirtmişti. Eğer işler bekledikleri gibi giderse Samsung da 2026'nın ilk çeyreğinde seri üretime başlayacak.

Samsung henüz AMD ve NVIDIA gibi dev müşterilerin ilgisini çekmeyi başaramadı. Aylık wafer (çipin disk plaka şeklinde hazırlanmış hali) üretimine göre yıl sonuna kadar bir karar verilecek.

Samsung 2nm GAA Süreci Ne Vadediyor?

Samsung'un GAA süreci, FinFET'e göre daha gelişmiş bir mimari sunuyor. Samsung, Exynos 2600 işlemcisi için prototip üretimi başlattığını daha önce duyurmuştu. Yapılan testlerde verimlilik oranının %40'ın üstüne çıktığı görüldü. Tüm bunlar, Samsung'un üretimini üstleneceği Snapdragon 8 Elite Gen 2 varyantı sadece Galaxy S26 serisine özel olma ihtimaline işaret ediyor. Qualcomm'un "Kaanapali S" sürümü şu anda deneme üretim aşamasında.

Samsung'un 2nm süreci teoride daha verimli, ancak üretim kararlılığı konusunda TSMC kadar köklü değil. Ancak Qualcomm'un gösterdiği ilgi sayesinde bu sürecin hızlanması bekleniyor.