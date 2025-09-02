Apple'ın En Çok Sevilen Ürünleri: 5 Yıllık iPhone İlk 3'e Girdi

AnTuTu, 2025 yılının ağustos ayına dair bir rapor paylaştı. Bu raporla beraber en çok sevilen Apple ürünleri belli oldu. 2024 yılında piyasaya sürülen iPhone 16, listenin ortalarında yer alırken beş yıl önce satışa sunulan iPhone 12 Mini'nin ilk üçte yer alması şaşırttı.

Kısa süre önce Apple'ın en güçlü cihazları, en güçlü Android telefonlar ve en güçlü tabletler açıklanmıştı. Şimdi ise Apple'ın en çok sevilen Apple ürünleri duyuruldu. Bu listenin, AnTuTu Benchmark uygulamasını kullanan ve cihazları hakkında yorum yapan Çinli kullanıcıların memnuniyet oranlarına dayandığını belirtelim.

Bu sıralama, kullanıcıların kendi cihazları hakkındaki öznel değerlendirmelerine dayanıyor ve cihazların performansı ile ilgili değil. 2020'de piyasaya sürülen iPad Air 4, yüzde 96,88 kullanıcı memnuniyeti oranı ile zirvede yer alarak önemli bir başarı elde etti.

Beş yıl önce satışa sunulan iPhone 12 Mini, yüzde 95,69 kullanıcı memnuniyeti oranıyla listenin ikinci sırasında konumlandı. Gücünü Apple A14 Bionic işlemcisinden alan telefonda 4 GB RAM ve 2227 mAh batarya kapasitesi mevcut.

AnTuTu tarafından paylaşılan listenin üçüncü sırasında iPhone SE 2 yer aldı. Yüzde 95 kullanıcı memnuniyeti oranına sahip olan telefon, 2020'de piyasaya sürüldü. Gücünü Apple A13 Bionic işlemcisinden alan telefonda 1821 mAh batarya kapasitesi ve 3 GB RAM bulunuyor.

Dördüncü sırada yüzde 91,91 kullanıcı memnuniyeti oranıyla iPad Pro 4 (12,9 inç), beşinci sırada ise yüzde 93,75 kullanıcı memnuniyeti oranıyla iPad Air 5 yer aldı. Gücünü Apple A18 işlemcisinden alan iPhone 16 ise yüzde 93,37 oran ile altıncı sırada konumlandı.

AnTuTu'ya Göre Apple'ın En Çok Sevilen Cihazları (Ağustos 2025)