Samsung, CES 2026'da Duvar Büyüklüğündeki Micro RGB televizyonunu Tanıttı

Samsung, dünyanın ilk 130 inç Micro RGB televizyonunu tanıttı. Las Vegas'taki CES 2026 kapsamında gösterilen R95H modeli, şirketin bu teknolojiye sahip en büyük ekranı olma özelliği taşıyor.

R95H, Samsung'un yeni nesil Micro RGB teknolojisini kullanıyor. Bilmeyenler için bu ekranın her bir pikselini oluşturmak için mikroskobik boyuttaki milyonlarca küçük kırmızı, yeşil ve mavi LED lambayı kullanan bir görüntü teknolojisidir.

Bu teknoloji, her pikselin kendi ışığını kendisinin üretmesi sayesinde hem kusursuz siyahlar hem de çok canlı ve parlak renkler sunar. Pek çok yönden OLED'i andıran bu teknolojide hayalet ekran denen yanma riski daha azdır ve çok daha yüksek paralıklık seviyesine ulaşılabilir.

Samsung R95H'nin ekranı ekranı, dijital sinemanın renk standardı olan BT.2020 gamının tamamını kapsıyor ve bu performans Alman test kurumu VDE tarafından doğrulanmış durumda. Söz konusu model yapay zekanın nimetlerinden de faydalanıyor.

Micro RGB AI Engine Pro ve Color Booster Pro adlı yapay zeka destekli işlemciler, parlak ve karanlık sahnelerde detay kaybını önlemek için ton ve kontrast yönetimi yapıyor. Samsung'un geliştirdiği Glare Free teknolojisi ise yansıma önleyici bir kaplama sayesinde farklı ışık koşullarında bile renk ve kontrast kalitesini koruyor.

130 inç boyutundaki TV, 2 metre 88 santim genişliğe ve 1 metre 68 santim uzunluğua sahip. Bu da neredeyse küçük bir odanın duvar ölçülerine eş değer. Samsung, bu boyutlardaki ağır bir televizyonun her duvar için uygun olmadığın farkında olacak ki özel bir stand geliştirmiş.

"Timeless Frame" adı verilen bu tasarımda televizyon adeta kendi çerçevesinin içinde geliyor. Üstelik bu çerçeve sadece televizyonu duvara monte etmeden ayakta tutmakla kalmıyor, ses sistemini de içerisinden barındırıyor. Böylelikle harici bir ses sistemine ihtiyaç kalmıyor.

Samsung R95H, beklendiği üzere HDR10+ ADVANCED yüksek dinamik aralık standardını ve Eclipsa Audio ses teknolojisini destekliyor. Vision AI Companion adlı yapay zeka asistanı, sesli arama ve kişiselleştirilmiş içerik önerileri sunuyor.

Tüm bunlara ek olarak Microsoft Copilot ve Perplexity entegrasyonları, AI Football Mode Pro, AI Sound Controller Pro, Live Translate ve Generative Wallpaper gibi yapay zeka destekli araçlar mevcut. Kim televizyonunda Copilot ve Perplexity istiyor bilinmez ama Samsung isteyenler için seçenek olarak sunuyor.