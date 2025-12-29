Samsung’dan Sürpriz Hamle! Apple'ın Olmadığı Ülkeye Giriyor

2022 yılında Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısıyla başlayan savaş halen sürüyor. Çatışmalar her iki ülkeyi de ciddi şekilde yıpratırken özellikle Rusya ekonomisi, artan savaş harcamaları ve uygulanan uluslararası yaptırımlar nedeniyle büyük bir darbe aldı.

Bununla birlikte Visa ve MasterCard gibi ödeme altyapısı sağlayıcıları ile Volkswagen, Apple, Microsoft, Amazon ve Samsung gibi birçok dev şirket de Rusya’daki faaliyetlerini durdurdu. Son dönemlerde ise dünya ülkelerinin barışı konuştuğu sırada bu firmaların ülkeye geri dönüş ihtimali gündemde. Konuyla ilgili çeşitli kaynaklardan iddialar gelmeye devam ediyor. Son bilgilere göreyse Samsung, harekete geçti. İşte ayrıntılar..

Samsung, Rusya'ya Dönmek İçin İşleri Hızlandırdı

Mart 2022’de Rusya'da akıllı telefon ile birlikte diğer elektronik ürünlerin satışını durduran Samsung, iddialara göre ülke pazarına geri dönmek için çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda şirket, premium televizyon serisi Samsung Neo QLED ile taşınabilir monitör ailesi Moving Style için marka tescili yaptı. Söz konusu tescillerin geçerlilik süreleri ise sırasıyla 2034 ve 2035 yıllarına kadar.

Aslında küresel teknoloji devlerinin barış sağlanmadığı sürece Rusya'ya dönme yönünde bir planı yok. Ancak ülkeler arasında yürütülen diplomatik temaslar umut veriyor. Samsung’un da bunu göz önünde bulundurarak barışın sağlanmasının ardından pazara hızlı şekilde geri dönebilmeyi hedeflediği söyleniyor. Yani amacı, herkesten önce davranmak.

Güney Kore merkezli şirketin attığı son adımlar Rusya’da yeniden faaliyetlere başlanacağına dair kesin bir tablo ortaya koymuyor fakat beklentiler oldukça yüksek. Neler olacağını önümüzdeki aylarda hep birlikte göreceğiz.

