Galaxy S25 Edge Pil Testine Girdi: Söylenenler Kadar Düşük mü?

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, kısa bir süre önce bu yıl piyasaya sürdüğü akıllı telefonlara bir yenisi daha ekledi. Firma geçtiğimiz günlerde yaptığı lansmanla birlikte ilk kez ocak ayında duyurduğu Galaxy S25 Edge modelini anavatanında satışa sundu.

Galaxy S25 serisinin son üyesi özellikle ultra ince yapısı ile dikkat çekerken, mevcut tasarımı nedeniyle batarya tarafında oldukça sönük kaldı. Cihaz, 3900 mAh'lık batarya kapasitesi ile bu alanda S25 serisindeki diğer modellerin gerisinde kaldı. Güvenilir kaynaklar ise S25 Edge üzerinde yaptıkları testlerde telefonun gerçek pil performasını ortaya koydu.

Galaxy S25 Edge, 6 Saatlik Ekran Süresine Sahip

Yapılan testlerde S25 Edge'in üç farklı senaryoda değerlendiridiği belirtiliyor:

Web Tarayıcısı Testi: Hafif senaryolarda gerçekleştirilen web gezintisinde cihaz, toplamda 16 saat 40 dakika boyunca çalışabiliyor. Bu süre, Galaxy S25’e göre yaklaşık 2 saat daha kısa ancak Edge’in inceliği göz önünde bulundurulduğunda kabul edilebilir bir fark olduğu söylenebilir.

YouTube Video Akışı: Sürekli video izlemeye dayalı testte cihaz 7 saat 44 dakika dayanabildi. Bu sonuç, yine Galaxy S25’in biraz gerisinde yer alıyor.

3D Oyun Testi: Grafik yoğunluğu yüksek oyun senaryosunda S25 Edge 9 saat 38 dakikalık bir performans sergiledi. Bu süre, serinin diğer üyelerine göre düşük kalsa genel tabloda fena bir performans olmadığı söylenebillir.

Testler sonucunda Galaxy S25 Edge’in tahmini ekran açık kalma süresi 6 saat 22 dakika olarak belirlendi. Bu da cihazı pil performansı açısından test edilen modeller arasında 86. sıraya yerleştiriyor. Genel olarak telefon zirveden uzak olsa da listenin altlarında da olmadığı belirtiliyor.

iPhone 16e'den Daha Uzun Ömür Boylu

Galaxy S25 Edge’in yapılan testler kapsamında pil performansında bazı önemli rakipleri ve Samsung'un orta segment cihazlarını geride bıraktığı da bildiriliyor. Bazı örnekler şu şekilde:

iPhone 16e: 6 saat 4 dakika

Galaxy A35: 6 saat 12 dakika

Galaxy S24 FE: 6 saat 20 dakika

Bu kıyaslamalar, S25 Edge’in pil ömrünün bazı üst düzey-orta segment modellerden daha iyi olduğunu da gösteriyor. Sonuç olarak telefonun olağanüstü bir pil performansı sunmasa da ince bataryasına rağmen beklentilerin tamamen altında da kaldığını söylemek mümkün.

Peki siz Galaxy S25 Edge'in pil ömrü ve batarya kapasitesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...