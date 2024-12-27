Samsung'tan "Bu Ne Biçim Renk" Dedirten Palet
Samsung'un amiral gemisi Galaxy S25 Ultra'nın renk seçenekleri sızdırıldı. Mavi renginin tonu, kullanıcılar arasında tartışmaya sebep oldu.
Samsung Galaxy S25 Ultra, merakla beklenen özelliklerinin yanı sıra yeni renk seçenekleriyle de gündemde.
Maviden Çok Griye Yakın
Son sızdırılan dedikodular, serinin "mavi" renk seçeneğini gün yüzüne çıkardı. Sözde mavi olması gereken bu renk kodunun maviyle uzaktan yakından alakası olmadığını savunan kullanıcılar, bu gelişmenin gerçek olmadığını umuyor.
X platformunda paylaşılan sızıntıya göre, Galaxy S25 Ultra’nın mavi renk seçeneği aslında maviden çok griye yakın bir ton taşıyor.
Renk tonu kullanıcılar arasında kafa karışıklığı yaratırken, bazıları bunu iPhone 15’in oldukça soluk mavi tonuna benzetiyor.
Paylaşılan ton şöyle:
S25 Ultra— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) December 26, 2024
blue pic.twitter.com/aaPWBgdtIF
Galaxy S25 Ultra: Teknik Özellikler ve Çıkış Tarihi
Galaxy S25 Ultra’nın 22 Ocak’ta resmiyet kazanması ve Şubat ayının başlarında satışa sunulması bekleniyor.
Cihaz, Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Elite ile güçlendirilmiş olacak. Ek olarak bir önceki modelden farklı olarak daha yuvarlak köşelere sahip olacağı söyleniyor.
Siz ne düşünüyorsunuz? Bu ton gerçekten mavi olarak adlandırılmayı hak ediyor mu? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!
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