iPhone SE ve iPhone 14 Modellerine Veda Etmeye Hazırlanın...

Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarından iPhone SE veya iPhone 14 modeli sevdalıları varsa bu habere üzülecekler. Zira Apple’ın bu modellerin satışını yıl sonuna kadar durdurabileceği söyleniyor.

Fransız sitesi iGeneration tarafından ortaya atılan bu iddiaya göre, Avrupa Birliği’nin USB-C bağlantısı yasasına uygun olmayan cihazlar piyasadan kaldırılacak.

Tabii bu yasa yalnızca yeni tasarlanan akıllı telefonları kapsıyor. Eski tasarıma sahip olup da halihazırda satışı yapılan modellerde USB-C girişi zorunluluğu yok. Yani stok bitene kadar satışlar devam edebilir.

Apple, Yasayı Bahane Ediyor Da Olabilir

Apple'ın böyle bir karar almasındaki tek etken AB yasası olmayabilir de.

2025 yılında piyasaya sürülecek yeni nesil Apple Intelligence özellikleri, sadece iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve tüm iPhone 16 modellerinde destekleniyor. Apple da tüm 2025 modellerini bu yeni teknolojiye uygun hale getirmeyi planlıyor.

iPhone SE’nin yeni nesli ise 2025’in ilk yarısında piyasaya çıkacak ve bu teknolojiyle uyumlu olacak.

Yeni SE modeli, iPhone 14’ü andıran bir tasarımla gelebilir ve fiyatı 429 dolardan 499 dolara yükselebilir. Ayrıca 48 megapiksel arka kamera, OLED ekran ve Apple’ın kendi ürettiği yeni modemle donatılması bekleniyor.

Daha Yüksek Modelleri Satın Almaya Teşvik Ediyor

iPhone 17 serisi, katlanabilir telefon ve iPad modelleri, akıllı ev aletleri derken yeni cihazlara geçişi hızlandırmak isteyen Apple, eski model iPhone kullananları daha yüksek modellere geçiş yapmaya teşvik ediyor gibi görünüyor. Ticari anlamda stratejik bir karar diyebiliriz.

Yine de, özellikle iPhone SE modellerinin fanatiği olanlar bu karara üzülecektir. Çünkü işlevselliğinden ziyade boyutu ve pratikliğiyle göz dolduran bu model, muntazam özellikleri olduğundan gözde değil; aslında bir Apple efsanesi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Apple'ın böyle bir karar alması doğru olur mu? Yorumlarda tartışmaya bekliyoruz.