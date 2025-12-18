Samsung'dan Ters Köşe: "O Haberler Yalan!"

Samsung, SATA SSD üretimini bırakacağına dair iddialar hakkında açıklama yaptı. Bir süredir şirketin karlılığı düşük olan SATA SSD'leri üretmeyi bırakacağı ve yapay zeka veri merkezleri için gerekli parçaların üretimine odaklanılacağı iddia ediliyordu. Ancak Samsung, iddiaları yalanlayarak bu endişeleri giderdi.

Samsung Sata SSD Yalanlama

Yapay zeka teknolojilerindeki kontrolsüz yükseliş çeşitli sorunları da beraberinde getiriyor. Bunlardan biri de kuşkusuz donanım tarafında karşımıza çıkıyor. Samsung, Micron ve SK Hynix gibi üreticilerin neredeyse 7/24 OpenAI gibi şirketlerin artan ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor.

Bu da söz konusu şirketlerin stoklarını, üretim önceliklerini ve sıradan vatandaşların RAM gibi ihtiyacı olan ürünlere erişimini etkiliyor. Hatta Micron kısa süre önce tüketici pazarından tamamen çekildiğini ve artık sadece kurumsal müşteriler için üretim yapacağını açıkladı.

Son olarak benzer bir hamlenin de Samsung'dan geleceği iddia edilmişti. Şirketin kar oranı düşük olduğu için SATA SSD üretimini durduracağı ve buradaki üretim kapasitesini AI şirketlerinin ihtiyacı olan teknolojiler için kullanacağı söyleniyordu.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir Samsung yetkilisi, "Samsung SATA veya diğer SSD'lerin aşamalı olarak kaldırılacağına dair söylentiler gerçeği yansıtmıyor." diyerek tartışmalara noktayı koydu. Böylelikle Samsung'un uygun fiyatlı SATA SSD üretimine devam edeceği doğrulandı.

Samsung'un devam kararı biz tüketiciler için rahatlatıcı olsa da kriz çözülmüş değil. Samsung ve bu alandaki rakipleri hala üretim kapasitesinin büyük kısmını OpenAI, Google, Anthropic ve Meta gibi AI şirketlerinin kullanması için HBM, DDR5 RAM ve kurumsal SSD'ler üretmek için kullanıyor.

Bu da bizim bu teknolojilerin tüketici versiyonlarına erişimimizi kısıtladığı için fiyatların artmasına neden oluyor. Sorunun ne zaman düzeleceği ise bilinmiyor.