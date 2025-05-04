Yapay Zeka Mutfakta: Samsung, Menüleri Galaxy AI'ın Hazırladığı Yeni Bir Restoran Açıyor!

Son dönemde ünlü Galaxy AI modeline çok sayıda kullanışlı yapay zeka özelliği ekleyen Samsung, yine bu alanda oldukça ilginç bir projeye imza atmak üzere. Aktarılanlara göre şirket, Portekiz'de yeni bir restoran açacak. Bu olay başlı başına zaten ilginçken bir de restorandaki menüleri yapay zeka hazırlayacak.

Müşteriler, Samsung’un Sem Igual adını verdiği pop-up konspetli restoranında yapay zeka teknolojisi ile kendi menülerini hazırlayarak benzersiz bir deneyim yaşayacak.

Galaxy AI ile Ne Yemek İstediğinize Karar Vereceksiniz

Lizbon’da çok yakında hizmet vermeye başlayacak yeni restoran, ziyaretçilere interaktif ve teknoloji odaklı bir yemek deneyimi sunuyor. Masalarına oturan müşteriler, garsonlardan teslim aldığı Galaxy S25 cihazları üzerinden tercih ettikleri yiyecek ve içeceklerin fotoğraflarını çekiyor. Bu seçimler bir protein, bir karbonhidrat, üç sebze ve bir sos içerecek şekilde yapılıyor.

Fotoğraflar, Galaxy AI tarafından analiz edilerek kişiye özel tarifler oluşturuluyor. Ortaya çıkan bu tarifler doğrudan şef João Dourado'nun mutfağına iletiliyor ve şef, yapay zekadan gelen tarife sadık kalarak yemeği hazırlıyor. Samsung Portekiz’in paylaştığı tanıtım filmine göre Galaxy AI, toplam 25 farklı malzemeden binlerce tarif kombinasyonu oluşturabiliyor.

Ücretsiz olarak deneyimlenebilecek restoran, Lizbon’da sadece 8-9 Mayıs tarihlerinde açık olacak. Ardından Samsung, bu eşsiz AI restoran deneyimini 16-17 Mayıs tarihlerinde Porto’ya taşımayı planlıyor. Bu ilginç konseptin ülkemize de gelip gelmeyeceği ise hala merak konusu.

Peki siz Samsung'un yeni Sem Igual isimli restoranı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...