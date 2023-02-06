Samsung Şifre Yöneticisi Artık PC'de Kullanılabilir

Samsung Pass, diğer adıyla Samsung Şifre Yöneticisi, Samsung ekosistem kullanıcıları arasında oldukça popüler. Farklı hesaplar ve siteler için tüm şifrelerinizi aynı anda saklamak üzere tasarlanan bu şifre yöneticisi. güvenliği daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. Samsung Şifre Yöneticisi'nin en etkileyici özelliklerinden biri, oturum açma bilgilerinin Windows PC, akıllı telefon ve tablet arasında senkronizasyonunu desteklemesidir. Bir Samsung telefonunuz varsa ve hesaplarınıza giriş yapmak istiyor ancak her seferinde şifrenizi yazmak zorunda kalmak istemiyorsanız, bu uygulama işinizi çok daha kolaylaştırabilir.

Samsung Pass kullananlar için bugün önemli bir gelişme yaşandı. Şifre yöneticisi artık Windows PC için indirilebilir ve kullanılabilir durumda. Uygulamanın şu anda yalnızca Windows 11 ve Windows 10'u desteklediğini belirtelim.

Samsung Şifre Yöneticisi PC'de Nasıl Çalışıyor?

Uygulama iris kimlik doğrulamasını destekliyor ve biyometrik kimlik doğrulamasını kullanıyor. Telefonunuzu önünüzde tutarak ve bu uygulamayı kullanarak herhangi bir web sitesine giriş yapabilir ve hesabınıza erişebilirsiniz.

Uygulama, irisinizi taramanın yanı sıra parmak izinizi kullanarak telefonunuzun kilidini açabilir ve uygulamaları etkinleştirebilir. Bu seçeneği etkinleştirmek için ayarlara girmeniz, her iki seçeneğin de tanınmasına izin vermeniz ve aracın amaçlandığı gibi çalışmasını sağlamanız yeterlidir.

Bu gelişmeyle birlikte Samsung, sadece farklı sitelerin değil, farklı cihazların şifrelerini ve giriş bilgilerini saklamayı da kolaylaştırıyor.