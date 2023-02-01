Samsung Galaxy Book 3 Ultra Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı
Samsung Unpacked etkinliğinde Galaxy Book 3 serisi tanıtıldı. Sizin için cihazların özelliklerini derledik.
Samsung, 1 Şubat tarihinde gerçekleştirdiği etkinlikte merakla beklenen Galaxy S23 ailesinin yanı sıra performans tarafında oldukça dikkat çeken yeni dizüstü bilgisayarları Galaxy Book 3 serisini de tanıttı.
Hem taşıma kolaylığı hem de yüksek seviye performans arayanların başlıca tercihlerinden biri olabilecek olan Galaxy Book 3 serisinde bizleri 3 adet yeni bilgisayar bekliyor. Bunların içerisinde RTX 4050 ve RTX 4070 ekran kartı seçeneklerine sahip olan Galaxy Book 3 Ultra 22 Şubat tarihinde, Galaxy Book 3 Pro 360 ve Galaxy Book 3 Pro ise 17 Şubat tarihinde satışa sunulacak.
Galaxy Book 3 Ultra Özellikleri ve Fiyatı
- Fiyat: 2199 dolar
- Ekran: 16 inç 3K 120 Hz AMOLED
- CPU: Intel i7 13700 H | Intel i9-13900H
- GPU: RTX 4050 6 GB | RTX 4070 8 GB
- Bellek: 16 GB | 32 GB
- Depolama: 512 GB | 1 TB
- İşletim Sistemi: Windows 11
- Bağlantı: WiFi 6E
- Çıkış Tarihi: 22 Şubat
Samsung'un şimdiye kadar çıkardığı en güçlü bilgisayar olarak karşımıza çıkan Galaxy Book 3 Ultra, firmanın son yıllarda kullanmaya başladığı "Ultra" takısını hakkıyla taşıyor. Nvidia'nın Ada Lovecraft serisinde RTX 4050 ve RTX 4070 grafik kartı seçenekleriyle birlikte gelen Galaxy Book 3 Ultra, ergonominin yanında performans da sunuyor.
Galaxy Book 3 Pro 360 Özellikleri ve Fiyatı
- Fiyat: 1399 dolar
- Ekran: 16 inç 3K 120 Hz AMOLED dokunmatik ekran
- CPU: 13. nesil Intel Core i5 / Core i7
- GPU: RTX 4050 6 GB | RTX 4070 8 GB
- Bellek: 16 GB | 32 GB
- Depolama: 512 GB | 1 TB
- İşletim Sistemi: Windows 11
- Bağlantı: WiFi 6E
- Çıkış Tarihi: 22 Şubat
Samsung Galaxy Book 3 ailesinin tablet-bilgisayar karışımı başarılı ürünü Galaxy Book 3 Pro, profesyonel yaşam için bulunmaz bir nimet denebilir. Adından da anlaşılabileceği gibi 360 derece katlanabilir ekrana sahip olan cihaz, her durum için kendini düzenleyebiliyor. Samsung S Pen ile birlikte de kullanılabilen cihazda çizim yapmak da mümkün.
Galaxy Book 3 Pro Özellikleri ve Fiyatı
- Fiyat: 1249 dolar
- Ekran: 16 veya 14 inç 3K 120 Hz AMOLED
- CPU: 13. nesil Intel Core i5 / Core i7
- GPU: Intel Iris Xe entegre grafik işlemci
- Bellek: 8 GB | 32 GB
- Depolama: 256 GB | 1 TB
- İşletim Sistemi: Windows 11
- Bağlantı: WiFi 6E
- Çıkış Tarihi: 17 Şubat
İş veya okul için kompakt tasarıma sahip bir bilgisayar arayanların tercihi olabilecek Galaxy Book 3 Pro, yalnızca 1.17 kg ağırlığa sahip. 16 ve 14 inç boyut seçeneklerine sahip olan 3K 120 Hz AMOLED ekran ise gerçek renk tonlarını yakalamak için birebir. Serinin diğer cihazlarına kıyasla daha uygun fiyata sahip olan Galaxy Book 3 Pro, 17 Şubat itibarıyla çıkış yapacak.
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