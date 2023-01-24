Samsung'un Yeni Dizüstü Bilgisayarının Ekranı Dikkat Çekiyor: 120Hz OLED Panel ve Dahası!

Dizüstü bilgisayarlar için özel olarak geliştirilen yeni bir OLED panel, Samsung'un Display şirketi tarafından kısa süre önce duyuruldu. 16 inç diyagonal ekran 120Hz yenileme hızına, 3K çözünürlüğe ve 16:10 en boy oranına sahip. Üreticiye göre bu, entegre dokunmatik ekrana sahip ilk dizüstü OLED panel. İnternette dolaşan yeni bir söylentiye göre aynı paneller bir sonraki Samsung Galaxy Book 3 Ultra'da da kullanılacak.

Ayrıca Samsung, yakın zamanda tanıtılan ekranın çevreye olan bağımlılığı azalttığını çünkü dokunmatik ekran katmanı için ayrı bir plastik film gerektirmediğini ve bu sayede çevre dostu bir panel olduğunu iddia ediyor. Özel bir dokunmatik ekran katmanı artık gerekli olmadığından, ekranın kalınlığı da azaltıldı. Dokunmatik ekranın bu iki avantajı, ekranın dokunmatik ekranla entegrasyonu sayesinde sağlanmakta.

Galaxy Book 3 Ultra, Yeni OLED Panel ve 120Hz Yenileme Hızıyla Geliyor

Şirket bir sonraki ürünlerinden hangisinin yeni ekran teknolojisine sahip olacağını kamuoyuna açıklamamış olsa da Samsung Galaxy Book 3 Ultra'nın son sızıntısı bu ekrana sahip olan ilk dizüstü bilgisayar olacağını gösteriyor.

Daha fazla dizüstü bilgisayar üreticisi, OLED panelleri en son modellerine dâhil ettiğinden, Samsung Display dizüstü bilgisayarlar için daha büyük boyutlu OCTA (On-Cell Touch AMOLED) ekranlar üretmeyi planlıyor.

Galaxy Book 3 Ultra'nın resmî olarak piyasaya sürülmesine sadece birkaç gün kaldı. Kısa süre önce ortaya çıkan ekran teknolojisinin bu ürün gamında önemli bir devrime imza atacağı düşünülüyor.

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