Samsung'un Son Güncellemesi Başa Bela Oldu: Telefonların Ekranı Bozuldu!

Samsung kullanıcılarının, daha önce de şikayet ettiği yeşil çizgiler tekrar görülmeye başladı. Herhangi bir sorun olmamasına rağmen kullanıcılar ekranda yeşil çizgiler ile karşılaşıyorlar.

Android Authority tarafından belirtildiği üzere, bu sorunla en çok karşılaşılan modeller arasında Galaxy S21 Ultra ve Galaxy S21 FE gibi bazı Galaxy S21 modelleri bulunuyor. Etkilenen bazı kullanıcılar yazılım güncellemesinden sonra ekranlarında dikey yeşil çizgilerin belirdiğini söylüyorlar.

Bu sorunla ilgili @Hercules_UTD, X üzerinden Mart güncellemesinden sonra Galaxy S21 FE'sinde yeşil çizgilerin belirdiğini ve telefonunda fiziksel bir kusur olmadığını anlatan bir paylaşımda bulundu. Samsung'un ekran değişimi için 167.65 dolar ödeme talep etmesinden dolayı şoke olduğunu da ekledi.

Samsung S21 Fe green line issueafter March update. Why is @SamsungIndia ignoring all the complaints and refusing to replace the screen free of cost. There is no physical damage (confirmed by the customer care). Pt 1/2 pic.twitter.com/k9AdkzwezW