Daha Çıkmadan Zam Geldi: Samsung Galaxy Tab S10 FE Fiyatı Belli Oldu!

Uygun fiyatlı, bütçe dostu bir tablet modeli uzun zamandır bekleniyor. Bu konuda pek çok tüketici gözünü Samsung'a çevirdi. Zira artık Samsung'un bütçe dostu Fun Edition tablet modellerinden sıra S10 FE'ye geldi. Önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen modelle ilgili pek çok soru işareti mevcut. Bunlardan biri de S10 FE fiyatı. Ancak tablet piyasaya çıkmadan zam yedi. Peki tabletin fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Samsung Galaxy Tab S10 FE Fiyatı Belli Oldu!

Samsung önümüzdeki günlerde yeni bütçe dostu tabletlerini piyasaya sürecek. "Fan Edition" ürün gamını genişlenetecek olan yeni S10 FE ile birlikte tablet piyasasında bir hareketlilik bekleniyor. Ancak yeni Galaxy S10 FE tablet serisi kullanıcıların sadakatini sınayacak gibi gözüküyor. Zira tabletin bir önceki modelle aynı fiyatta piyasaya çıkması beklenirken azımsanamayacak bir zam yapıldığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde sızdırılan bilgiler ile özellikleri ortaya çıkan Galaxy S10 FE ve S10 FE+ modellerinin Galaxy A56'de kullanılan Exynos 1580 işlemciye, 8GB RAM'e veya isteğe bağlı olarak 12GB RAM'e sahip olacağı bildirildi. Bunun yanında tabletlerin performans testi sonuçları da ortaya çıkmıştı. Tek çekirdek testinden 1349 çoklu çekirdek testinden ise 3882 puan alan cihazların detaylı test sonuçlarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy Tab S10 FE Fiyat Listesi

Galaxy Tab S10 FE (8 GB RAM / 128 GB depolama) – 499 ABD doları

Galaxy Tab S10 FE (12 GB RAM / 256 GB depolama) – 569 ABD doları

Galaxy Tab S10 FE+ (8 GB RAM / 128 GB depolama) – 649 ABD doları

Galaxy Tab S10 FE+ (12 GB RAM / 256 GB depolama) – 749 ABD doları

YTechB tarafından paylaşılan habere göre, fiyat listesi ortaya çıkan S10 FE'nin 50 dolarlık bir zam ile birlikte geldiği görülüyor. Bu uygun fiyatlı olarak değerlendirilen tablet modelleri için ciddi bir oran sayılırken Türkiye fiyatında da vergi oranlarıyla birlikte oldukça yüksek bir fiyat anlamına geliyor. S10 FE ve S10 FE+ fiyat skalasında konumunu korumaya devam etse de artık eskisi kadar uygun fiyatlı olmayacak maalesef.

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