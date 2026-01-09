Samsung'dan Televizyon Alacaklara Kötü Haber: En Ucuzu Bile Cep Yakacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan bellek krizi, sonunda televizyon fiyatlarını da vurdu. Samsung CEO'su Roh Tae-moon, yapay zeka veri şirketlerinin neden olduğu kıtlık nedeniyle 2026 yılında televizyon fiyatlarının artacağını açıkladı. Üstelik bu zam sadece Samsung TV'ler ile sınırlı olmayacak.

Samsung'dan Uyarı: Çip Krizi Televizyon Fiyatlarını Vuracak

Tüm dünyayı etkisi altına alan bellek krizi, 2026'da telefon, tablet, beyaz eşya ve televizyon gibi ürünleri de vuracak. Samsung CEO'su Roh Tae-moon'a göre fiyat artışından Samsung dahil hiçbir şirket muaf olmayacak.

Bildiğiniz üzere bu yeni bir kriz değil. Kıtlık özellikle 2025 yılında kendini DDR5 RAM fiyatlarında göstermeye başladı. Tüketiciye yansımasını önleyen ise şirketlerin halihazırda stoklarında yeteri kadar ürünün olması oldu.

Ancak kriz uzadıkça stoklar da yetersiz kalmaya başladı. Tae-moon'a göre bunun kendini göstereceği ilk alan televizyonlar. Özellike üreticilerinin kar marjının düşük olduğu giriş ve orta segment TV modellerinde bu sene içerisinde ciddi bir fiyat artışı göreceğiz.

Eğer yeni bir televizyon almayı düşünüyorsanız, özellikle uygun fiyatlı modellerde beklenen fiyat artışlarından kaçınmak için erken davranmanız öneriliyor. Peki tüm bunlar neden yaşanıyor, bellek krizi tam olarak ne?

RAM Krizi Neden Yaşanıyor?

Yapay zeka teknolojileri 2025 yılında adeta bir salgın gibi yayıldı. Neredeyse yeryüzündeki her şirket, sahip oldukları ürün ve hizmete "AI" damgasını eklemek için kıyasıya yarıştı. Ancak artan talep bir başka krizi de beraberinde getirdi.

Yapay zeka teknolojileri için kritik olan veri merkezlerinin sayısı yetersiz kaldı ve OpenAI gibi şirketler, bu sorunu çözmek adına yenilerini inşa etmek için harekete geçti. Ne yazık ki bu da bazı ürünlere olan talebin artmasına ve piyasada bir kıtlık oluşmasına neden oldu.

Söz konusu parçaların başında ise DRAM geliyor. Belleğin ham hali olarak değerlendirebileceğimiz DRAM, pek çok farklı alanda kullanılıyor. Ne yazık ki bunlardan biri de yapay zeka veri merkezleri için gerekli olan HBM ve yüksek kapasiteli DDR5 bellekler.

Anlayacağınız aynı teknoloji hem tüketici elektroniği ürünlerinde hem de yapay zeka teknolojileri için kritik. Buradaki temel sorun ise yapay zeka veri merkezlerinin sayısının giderek artması ve bellek üretiminin sınırlı olması.

Bu durumda yapay zeka şirketleri ile tüketiciler arasında kalan bellek üreticilerinin seçimi ise karlılıktan yana oluyor. Krizin ne zaman düzeleceği ise şimdilik belirsiz.