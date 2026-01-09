Apple 2026'da 4 Yeni MacBook Tanıtacak: Dokunmatik Ekranlı Model Yolda!

Teknoloji dünyasının gözü kulağı Apple'ın gelecek planlarına çevrilmiş durumda. Özellikle 2026 yılı Mac serisi için tam anlamıyla bir dönüm noktası olacak gibi görünüyor. Sektörden gelen son bilgiler markanın önümüzdeki 12 ay içerisinde dört farklı yeni MacBook modeli ile kullanıcıların karşısına çıkacağını işaret ediyor.

Apple'ın 2026 Yılında Tanıtacağı MacBook Modelleri

Şirketin stratejisinde dikkat çeken en önemli detay ise ürün yelpazesinin genişlemesi. Hem öğrencileri hedefleyen bütçe dostu seçenekler hem de en üst düzey performansı arayan profesyoneller için geliştirilen modeller aynı takvim yılı içinde sahne alacak. İşte Apple'ın 2026 ajandasındaki yeni bilgisayarlar!

Uygun Fiyatlı MacBook

Apple, uzun süredir Windows tabanlı bilgisayarın hakimiyetinde olan giriş seviyesi pazarını bu kez es geçmeyecek. İddialara göre öğrenciler ve günlük kullanıcılar için geliştirilen uygun fiyatlı yeni bir MacBook modeli bu yıl içerisinde piyasaya sürülecek.

13 inçlik LCD ekrana sahip olması beklenen bu cihaz iPhone 16 serisinden tanıdığımız A18 Pro işlemcisinden güç alacak. Apple cihazın maliyetini düşürmek adına yeni cihazda daha az RAM belleğine yer verirken Thunderbolt desteği yerine USB-C portlarını tercih edecek. Canlı renk seçenekleriyle gelmesi beklenen modelin 699 ile 899 dolar arasında değişen bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

M5 Pro ve M5 Max İşlemcili MacBook Pro ve Air

Apple'ın 2026 başındaki ilk hamlesi MacBook Pro serisini güncellemek olacak. TSMC'nin üçüncü nesil 3nm teknolojisiyle üretilen M5 Pro ve M5 Max çipleri 14 ve 16 inçlik klasik modellerde yerini alacak. Tasarımda büyük bir değişiklik beklenmese de bellek bant genişliği ve SSD hızlarında ciddi iyileştirmelerin yapılacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan serinin en popüler üyelerinden MacBook Air de M5 çipleriyle birlikte yenilenecek. 2026'nın Mart ayında tanıtılması beklenen M5 işlemcili Air selefine göre %15 civarında daha hızlı CPU ve %36 daha güçlü GPU performansı sunacak. Başlangıç fiyatının ise 999 dolar seviyesinde korunacağı tahmin ediliyor.

Dokunmatik ve OLED Ekranlı M6 MacBook Pro

Yılın belki de en heyecan verici gelişmesi ise 2026 yılının sonuna doğru yaşanabilir. İddialara göre Apple OLED ekran teknolojisine sahip ve dokunmatik panelli ilk MacBook Pro üzerinde çalışıyor.

2nm sürecine sahip M6 işlemcisinden güç alacak yeni model, seleflerine kıyasla daha ince bir tasarıma ve iPhone'lardaki Dinamik Ada benzeri delikli bir kamera adasında sahip olacak. Mini-LED'e kıyasla daha parlak ekran ve daha derin siyahlar sunacak olan cihazın Apple'ın dizüstü bilgisayar tarafındaki en büyük tasarım değişikliklerinden birini temsil etmesi bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? 2026 yılında tanıtılacak modeller arasında sizi en çok hangi MacBook heyecanlandırıyor? Yorumlarda buluşalım.