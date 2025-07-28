Tesla, Samsung'u İpten Aldı: İki Şirket Güçlerini Birleştirecek

Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung, Amerika'nın Teksas eyaletindeki Taylor kentinde kurduğu yeni fabrikayı müşteri yetersizliğinden ötürü faal hale getirememiş, açılışını ertelemek zorunda kalmıştı. Şimdi ise elektrikli otomobil devi Tesla ile yaptığı bir anlaşma kapsamında bu fabrikayı Tesla'nın bir sonraki nesil yapay zekâ çiplerini üretme için kullanabilecek. İkili arasında imzalanan anlaşma, 22.8 trilyon won, yani yaklaşık 16.5 milyar dolar (~₺669.292.727.400) değerinde ve 2033 yılına kadar geçerli olacak.

Tesla, TSMC ile Olan Ortaklığından Sonra Samsung'a Döndü

Tesla otomobillerindeki eski A14 çipleri yine Samsung tarafından üretilirken, sonraki nesil A15 çipini üretme görevi, Samsung'un en büyük rakiplerinden biri olan TSMC'ye geçmişti. Elon Musk, yeniden Samsung ile çalışmanın önemine, X'te attığı bir tweet ile parmak bastı:

Samsung'un Teksas'taki devasa fabrikası, Tesla'nın yeni nesil AI6 çipi için ayrılacak. Bunun stratejik önemini anlatmaya kelimeler yetmez.

Elon Musk Fabrikayı Yakından Takip Edecek

Elon Musk ayrıca daha verimli çipler üretilmesi için Tesla mühendislerinin Samsung mühendislerine üretim desteği vereceğini bildirdi. Hatta bizzat kendisi, fabrikanın üretim hattını takip edeceğini de duyurdu. İki şirket arasındaki bu anlaşmanın yeri; rakamlardan ve güç birleştirmekten bile ötede konumlandırıldı.

AI6 çiplerini Samsung'un üretecek olması, TSMC'ye etkili bir darbe olacağı gibi sektördeki güç dengelerini de değiştirecek. Çünkü ABD merkezli şirketler, üretim bağımlılığını en aza indirmeye çalışıyor. Samsung'un Teksas'taki fabrikası ise bu iş için biçilmiş kaftan.