Tesla Türkiye'den ÖTV Zammı! İşte Güncel Model Y Fiyatı

2023’te Türkiye pazarına giriş yapan Tesla, kısa sürede elektrikli araç pazarında güçlü bir yer edindi. Ancak bu iki yıl içinde markanın fiyat politikasında sık sık değişiklikler yaşandı. Son olarak elektrikli araçlara uygulanan ÖTV oranlarının artırılması, yeni bir zam dalgasını daha sebep oldu. İşte güncel Tesla Model Y fiyat listesi...

Zam Sonrası Güncel Tesla Model Y Fiyatı - Temmuz 2025

Türkiye’de en çok satılan elektrikli otomobillerden biri olan Tesla Model Y, yapılan son zamla birlikte artık 2 milyon 241 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışta. Bu fiyat, yüzde 25 ÖTV diliminde yer alan SR RWD (arkadan itişli) modeline ait. Daha yüksek menzil sunan Model Y LR RWD versiyonu 3 milyon 225 bin TL, dört çeker performans odaklı Model Y LR AWD ise 3 milyon 998 bin TL başlangıç fiyatına sahip.

Tesla Model Y Türkiye – Yeni Fiyat Güncellemesi



Fiyatlarımız, güncellenen ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) oranlarını yansıtacak şekilde güncellenmektedir. Yeni fiyatlarla envanter listelemeleri önümüzdeki hafta pazartesi günü saat 18:30’da başlayacaktır.



Temmuz ayı envanter… — Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) July 25, 2025

Pazartesi itibarıyla geçerli olacak yeni başlangıç fiyatları şu şekilde:

Model Y SR RWD Başlangıç Fiyatı: 2.241.000 TL (%25 ÖTV)

Model Y LR RWD Başlangıç Fiyatı: 3.225.240 TL (%55 ÖTV)

Model Y LR AWD Başlangıç Fiyatı: 3.998.400 TL (%75 ÖTV)

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Zamlı Tesla Model Y fiyatlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.