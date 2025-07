ÖTV Zammı Sonrası İyi Haber: Tesla'nın Yeni Ucuz Aracından İlk Görüntüler Geldi!

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, son dönemde bütçe dostu Çinli araçların yükselişiyle birlikte, daha uygun fiyatlı modeller geliştirmeye yöneldi. Son olarak, uzun süredir gündemde olan bütçe dostu yeni Model Y aracından bazı görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sektörel kaynaklar tarafından sızdırılan görsellere göre, yeni uygun fiyatlı araç düşük maliyet politikasını korumak adına Tesla ile özdeşleşen bazı özelliklerden feragat edecek. İşte uygun fiyatlı Tesla Model Y'nin ortaya çıkan tüm detayları!

X platformunda paylaşılan araç içi görselleriyle tekrardan gündeme gelen uygun fiyatlı Model Y'e ait bazı detaylar ortaya çıktı. Buna göre yeni araçta, hemen hemen her Tesla modelinde görmeye alışık olduğumuz panoramik cam tavan yer almayacak.

Maliyetleri düşürmek için uygulandığı söylenen bu değişikliğin yanı sıra yeni otomobilde arka tarafta yer alan eğlence ekranının da kaldırıldığı görülüyor. Ayrıca, standart Model Y araçlarında bulunan kumaş deri koltuklar yerine bu modelde vegan deri tercih edileceği de bildiriliyor.

Sızdırılan bu detaylar, geçmişte araçla ilgili yapılan açıklamaları ve ortaya atılan iddialarla örtüşüyor. Zira Elon Musk, yeni bütçe dostu otomobilin tamamen yeni bir formda olmayacağını, bunun yerine Model Y'nin sadeleştirilmiş bir versiyonu olarak konumlandırılacağını belirtmişti. Keza pek çok analist, uygun fiyatlı Model Y'nin performans tarafında değil, daha çok tasarım ve konfor özelliklerinin sadeleştirileceğini söylüyordu.

Öte yandan söz konusu modelin şu anda üretim testlerinden geçtiği ve 2025'in son çeyreğinde satışa sunulacağı söyleniyor. İddialara göre bu araç da tıpkı standart Model Y'ler gibi Almanya'da üretilecek. Bu nedenle otomobilin Türkiye'ye de gelmesi oldukça muhtemel. Gelişmeler için takipte kalın!

Budget-Friendly Model Y Interior Leaked!

The panoramic glass roof is gone.#Tesla #ModelY #InteriorLeak $tsla #PanoramicRoof #AffordableEV pic.twitter.com/A1xTTOFCHs