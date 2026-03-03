Samsung ve Qualcomm Ortaklığı Bitmiş Olabilir! Yeni Telefonların Hepsi Aynı Olacak

Samsung, akıllı telefon stratejisinde kritik bir değişikliğe gidiyor. Çok uzun zamandır cihazların hem kendi geliştirdiği Exynos yonga setlerini hem de Qualcomm'un Snapdragon işlemcilerini kullanan şirket, yakın gelecekte bundan vazgeçecek. Bunun yerine tüm Samsung telefonlar ve eninde sonunda bir işlemci gerektiren tüm cihazlar, Exynos ile karşımıza çıkacak.

Samsung, Qualcomm Ortaklığı Bitti mi?

Samsung’un Mobil eXperience (MX) biriminde Donanımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Moon Sunghoon, şirketin Exynos stratejisi hakkında açıklamalarda bulundu. Exynos'un geliştirmek ve daha geniş ölçekli kullanılmasını sağlamak için çalıştıklarını söyleyen Sunghoon, gelecekte bütün Galaxy ürünlerinin Exynos yonga setlerinden güç almasını istediklerini söyledi.

Yani yakın gelecekte Galaxy S serisinin Ultra modelleri bile Exynos işlemcilerden güç alacak. Şirketi bu karara almaya iten ise Exynos 2600'ün başarısı oldu. Bildiğiniz üzere Samsung, 25 Şubat'ta düzenlediği bir etkinlikte yeni Galaxy S26 modellerini tanıttı. Şirket Türkiye dahil olmak üzere pek çok pazarda Galaxy S26 ve Galaxy S26+ modellerini Exynos 2600 ile satışa sundu. Seriden sadece S26 Ultra'da Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi tercih edildi. Bu yeni bir gelişme değil.

Asıl yeni olan ise iki yonga seti arasındaki performans farkının oldukça az olması. Geçmişte Exynos işlemciler performans, ısınma ve verimlilik tarafındaki sorunlarla gündeme geliyordu. Bu nedenle kullanıcılar Snapdragon'lu modelleri tercih ediyordu. Neyse ki şirket, dünyanın ilk 2 nanometre işlemcisi olan Exynos 2600 ile bu durumu tersine çevirdi. Söz konusu işlemci artık çok daha az enerji tüketiyor ve çok daha az ısınıyor. S26 modelleriyle ilgili yayınlanan incelemler de bu gelişmeleri doğruluyor.

Samsung'un Qualcomm'u bırakarak tamamen Exynos'a geçmesi kısa sürede olacak bir şey değil. Moon Sunghoon'un da belirttiği üzere bu orta vadeli bir plan. Ancak maliyet avantajını ve şirketin dışa bağımlılığını azaltacağını düşünürsek çok beklememize gerek olmayacağını düşünebiliriz. İlk etapta telefon ve tabletlerle başlayacak olan bu strateji kısa süre içerisinde tüm Samsung ürünlerine yayılacak.

Editörün Yorumu

Samsung’un “tüm Galaxy’lerde Exynos” hedefi kağıt üzerinde kulağa çok mantıklı geliyor. Hem maliyeti düşürebilir hem de donanım ve yazılım uyumununun daha yüksek olduğu daha tutarlı bir kullanıcı deneyimi sunabilir. Yine de ben asıl testi “Ultra” modelinin Exynos ile gelmesi olarak görüyorum. Çünkü Ultra hem en pahalı hem de kullanıcı beklentisinin en yüksek olduğu model. Eğer Samsung S27 Ultra ya da S28 Ultra gibi modelleri de Exynos işlemci ile sunabilirse ve beklentileri karşılayabilirse kullanıcıları bu dönüşüme ikna edebilir.