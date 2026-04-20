Huawei 120Hz Ekranlı Katlanabilir Telefon Tanıttı! 16 GB RAM'i Var

Huawei, yeni katlanabilir akıllı telefonu Pura X Max'in tanıtımını gerçekleştirdi. Yeni akıllı telefon, yüksek yenileme hızı ve gelişmiş yapay zeka destekli özelliklerle ön plana çıkarıyor. Marka, beş farklı renk seçeneği sayesinde hemen hemen her tarza hitap eden bu cihazla kullanıcıların verimliliğini oldukça artırmayı planlıyor.

Huawei Pura X Max'in Özellikleri Neler?

Birinci Ekran Boyutu: 7,7 inç

1.828 x 2.584 piksel Birinci Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

1.828 x 2.584 piksel Birinci Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İkinci Ekran Boyutu: 5,4 inç

5,4 inç İkinci Ekran Çözünürlüğü: 1.264 x 1.848 piksel

1.264 x 1.848 piksel İkinci Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB İşletim Sistemi: HarmonyOS 6.1

HarmonyOS 6.1 İşlemci: Kirin 9030 Pro

Kirin 9030 Pro Ana Kamera: 50 MP (f/1.4 - f/4.0 Değişken Diyafram)

50 MP (f/1.4 - f/4.0 Değişken Diyafram) Periskop Telefoto Kamera: 50 MP (f/2.2)

50 MP (f/2.2) Ultra Geniş Açılı Kamera: 12.5 MP (f/2.2 diyafram)

12.5 MP (f/2.2 diyafram) Ön Kamera: Birinci ve ikinci ekranda iki adet 8 MP kamera

Birinci ve ikinci ekranda iki adet 8 MP kamera Batarya Kapasitesi: 5.300 mAh

5.300 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 66W

66W Kablosuz Hızlı Şarj: 50W

Huawei Pura X Max'in Ekran Özellikleri Neler?

Huawei Pura X Max, iki ekranla birlikte geliyor. İlk ekran, 1.828 x 2.584 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 7,7 inçlik ekrana LTPO 2.0 ekrana sahip. İkinci ekranın boyutu 5,4 inç ve 1.264 x 1.848 piksel çözünürlük ile 120Hz yenileme hızına sahip LTPO 2.0 ekranla birlikte geliyor.

LTPO 2.0 teknolojisi ile birlikte gelmesi önemli bir avantaj. Standart 120Hz ekranlar saniyede 120 kez yenileme yaparak gereksiz şarj tüketimine neden olurken bu özellik sayesinde gereksiz zamanlarda düşük yenileme hızına geçilerek daha az enerji tüketiliyor.

Bu teknoloji, sosyal medyada kaydırma yaparken ya da oyun oynarken ekranı en yüksek yenileme hızına ulaştırarak kullanıcının daha akıcı bir hissiyata sahip olmasını sağlıyor. Geçişler hızlı olduğu için aradaki fark da hissedilemiyor. Bu arada büyük ekran sayesinde aynı anda birden fazla iş üzerinde çalışmaya imkân tanıyan cihazın çözünürlüğünün de ideal seviyede olduğu söylenebilir. Özellikle film izlerken kaliteli bir seyir keyfi elde etmeye olanak sağlayacaktır.

Huawei Pura X Max Kaç mAh Bataryaya Sahip?

Telefon, 5.300 mAh batarya kapasitesine sahip. Ayrıca 66W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. LTPO 2.0 teknolojisinin getirdiği düşük güç tüketimi avantajını göz önüne alırsak cihazın batarya kapasitesinin yeterli olduğunu söylemek mümkün. Özellikle hızlı şarj desteği sayesinde cihazınızı gece şarj etmeseniz bile sabah 10-15 dakika şarj ederek günü çıkaracak hâle getirebilirsiniz.

Huawei Pura X Max'te Hangi İşlemci Kullanılıyor?

Huawei Pura X Max, Kirin 9030 Pro işlemcisinden güç alıyor. Daha önce 120Hz OLED ekran, 16 GB RAM ve 6.000 mAh batarya kapasitesi ile birlikte piyasaya sürülen Huawei Mate 80 Pro Max'te gördüğümüz bu işlemci, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile ve benzeri popüler oyunları sorun yaşamadan oynamanıza olanak tanıyor.

Huawei Pura X Max'in Kamera Özellikleri Neler?

Katlanabilir telefon, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.4-f/4.0 arası değişken diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera ve 12.5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ile birlikte geliyor. Ayrıca selfie için de hem birinci hem ikinci ekranda birer adet 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Huawei Pura X Max Kaç GB RAM ve Depolama Sunuyor?

Cihaz, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Özellikle aynı anda birden fazla yüksek güç tüketimi gerektiren işlemler gerçekleştirilirse 16 GB'lık seçeneğe yönelmek daha mantıklı bir adım olacaktır. Elbette ki 12 GB RAM de düşük değil ancak 16 GB RAM kullanıldığında aynı anda birden fazla uygulama arasında geçiş yapmak çok daha zahmetsiz hâle gelir.

Bu arada telefon, 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleri ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Bulut depolama hizmeti kullanma alışkanlığı olmayanların en az 512 GB'lık seçeneği tercih etmesinde fayda var. Eğer kullanıcı cihazında genellikle çok yüksek boyutlu oyun, uygulama ve dosya barındırıyorsa 256 GB'lık alan bir noktadan sonra yetersiz kalabilir.

Huawei Pura X Max Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei Pura X Max ilk olarak Çin'de satışa sunuluyor ancak bunun daha sonra küresel pazara gelip gelmeyeceği belli değil. Markanın Max modellerinin genellikle Türkiye'de satılmadığını göz önünde bulundurursak Pura X Max'in de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimalinin şimdilik düşük olduğunu söyleyebiliriz.

Huawei Pura X Max'in Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM + 256 GB depolama: 11.000 yuan (72 bin 461 TL)

12.000 yuan (79 bin 48 TL) 16 GB RAM ve 512 GB depolama: 13.000 yuan (85 bin 635 TL)

13.000 yuan (85 bin 635 TL) 16 GB RAM ve 1 TB depolama: 14.000 yuan (92 bin 224 TL)

13.000 yuan (85 bin 635 TL) 16 GB RAM ve 1 TB depolama: 14.000 yuan (92 bin 224 TL)

Huawei'in eğer planlarında değişiklik olur ve Pura X Max Türkiye'de satışa sunulursa elbette ki bu fiyatların üzerine vergiler de dahil olacaktır. Bunun sonucunda ise cihazın başlangıç fiyatı 130 bin TL'yi bulacaktır. Tabii ki markanın yerel fiyatlandırma uygulayabileceğini de ayrıca belirtmek gerekiyor.

Editörün Yorumu

Huawei Pura X Max'in tablet ve akıllı telefon arayanlar için ideal bir 2'si 1 arada çözüm olduğunu düşünüyorum. Cihaz oldukça büyük bir ekrana sahip. Gerek işlemcisi gerek yenileme hızı gerek yüksek RAM kapasitesi sayesinde akıcı bir deneyim elde etmeye olanak tanıyor. Eğer Türkiye'ye gelirse çok geniş kullanıcı kitlesinin dikkatini çekecektir.