Apple'ın Yeni iPad'i Türkiye'de 12 Bin TL Daha Pahalıya Satılıyor

Apple, bugün yaptığı sürpriz duyuruyla M4 işlemcili iPad Air'i tanıttı. Şirketin yeni iPad'i, sahip olduğu işlemci sayesinde dünyanın en güçlü tabletlerinden biri olsa da Türkiye'de özellikleriyle değil, fiyatıyla gündem oldu. Apple'ın Türkiye sitesine göre 11 inç boyutundaki en ucuz M4 iPad Air, 37.999 TL'den satışa sunuluyor. Ancak cihazın Türkiye fiyatı herhangi bir gerekçe olmaksızın yurt dışı fiyatından yaklaşık 12.000 TL daha yüksek.

M4 iPad Air Türkiye'de mi Ucuz Yurt Dışında mı?

M4 işlemcili yeni iPad Air, iki farklı ekran boyutuyla geliyor. Bunlardan 11 inç olan yukarıda da bahsettiğimiz üzere 37.999 TL başlangıç fiyatına sahip. 13 inç model ise 47.999 TL'den başlıyor. Elbette ki bu fiyat seçilen depolama alanına ve hücresel bağlantı özelliğine ihtiyaç duyup duymamanıza göre değişiyor. Ancak Türkiye'deki başlangıç fiyatları bu şekilde. Bildiğiniz üzere Apple ürünleri genellikle pahalı olmasıyla bilinir. Bunun nedeni şirketin giriş seviyesi modeller üretmemesidir. En ucuz iPad bile performans açısından amiral gemisi Android tabletlere rakip olabilir.

Yani pahalı fiyatlar normal, öyle değil mi? Aslına bakarsanız pek de değil. Apple'ın ABD sitesine baktığımızda M4 işlemcili yeni iPad Air'in 599 dolar başlangıç fiyatına sahip olduğunu görüyoruz. Güncel dolar kuru ile bu fiyat 26 bin 300 TL ediyor. Bu iPad'in 37 bin 999 TL'lik Türkiye fiyatından yaklaşık 12 bin TL daha düşük. Söz konusu modelin İngiltere fiyatı 35 bin TL, Almanya fiyatı ise 33 bin TL. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları iPad'i bile yurt dışında çok daha ucuza alabiliyor.

Günümüzde Berlin'e 1600 TL'ye uçak bileti bulunabiliyor. Yani Türkiye'de yaşayan biri iPad Air'i Almanya'ya gidip-gelerek hemen hemen aynı fiyata alabilir. Apple'ın Türkiye sitesine göre M4 iPad Air'in yaklaşık 7 bin TL'si KDV ve diğer masraflara gidiyor. Ancak çok değil birkaç yıl önce vergisi "normal" olan Apple ürünlerinin ABD fiyatı ile Türkiye fiyatı arasında ciddi bir fark bulunmuyordu. Ki Wi-Fi özellikli iPad Air de bu ürünlerden biri.

Editörün Yorumu

Türkiye'deki teknoloji fiyatları her geçen gün biraz daha artıyor. Bu artışın temel nedenleri arasında TL'deki değer kaybı ve yüksek vergi oranları bulunuyor. İşin kötü yanı ise bu durum giderek kötüleşiyor. Ben son iPad'imi pandemi döneminde aldım. 4. Nesil iPad Air için 5.799 TL ödedim. Söz konusu model yurt dışında ise yine 599 dolar ediyordu. 599 dolar o dönemin kuru ile 4.480 TL yapıyor. Yani yüzde 20 KDV çıktığında fark neredeyse yok. Şimdi ise vergiler çıktığında bile iki ülke arasında ciddi fiyat farkı var. Farkın kaynağı ise belirsiz.