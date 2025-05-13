Samsung, Göğsünü Kabarta Kabarta Yapay Zekayı Evinize Kadar Getirdi

Samsung'un bu yıl Las Vegas'taki CES fuarında duyurduğu 2025 TV serisi, sadece görüntü kalitesiyle değil, içinde barındırdığı yapay zeka özellikleriyle de iddialı. Firma bu iddiasını "Vision AI" adı verilen yeni sistemiyle ortaya koyarken, "AI TV = Samsung" mottosuyla küresel çapta büyük bir reklam kampanyasına girişti.

Vision AI'ı anlatmak için dünyanın en bilinen noktasına gitmekte karar kıldılar. Evet, New York'taki meşhur Times Square meydanı bunlardan biriydi. İlaveten Seul'deki Shinsegae Mağazası, Londra'daki Piccadilly Circus ve Shanghai'daki Hongyi Plaza gibi lokasyonlar artık Samsung'un AI TV mesajlarıyla dolu.

Peki bu Vision AI tam olarak ne yapıyor da bu kadar konuşuldu? Gelin beraber bakalım.

Canlı Altyazı ve Görüntü İyileştirme Özellikleri

Vision AI, Samsung TV'leri daha akıllı hale getiren bir dizi özelliği beraberinde getiriyor. En dikkat çekenlerden biri "Click to Search". Tıpkı Samsung telefonlarda gördüğümüz "Circle to Search" gibi çalışan bu sistem, ekranda ne görüyorsanız onun hakkında bilgi sunuyor. Oyuncular, kıyafetler, ürün fiyatları... ne varsa size TV anlatıyor.

Bir diğer öne çıkan özellik ise "Live Translate". Canlı yayınları izlerken bile anında altyazı üretebilen bu özellik, şimdilik yedi dili destekliyor. Ayrıca AI Upscaling yani yapay zeka ile görüntü iyileştirme, evrensel hareketlerle kontrol, sesle etkileşim gibi detaylar da sistemin parçaları arasında.

Samsung'un bu kampanyası yıl boyunca sürecek. Amaç şu: İnsanlar yapay zeka destekli TV denince başka bir markayı değil, doğrudan Samsung'u düşünsün. Vision AI da bu noktada attıkları önemli bir adım. Sizce istedikleri etkiyi yakalayabilecekler mi? Yorumlarda buluşalım.