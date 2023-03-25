Samsung'dan Üç Kez Katlanabilen Yeni Katlanabilir Telefon!

Samsung, katlanabilir telefon piyasasına yeni bir soluk getirmek için üç kez katlanabilen akıllı telefon patent başvurusunda bulundu. Bu hamle, Samsung'un katlanabilir telefon piyasasındaki güçlü konumunu koruma stratejisi olarak değerlendirilebilir. Peki üç kez katlanabilen akıllı telefon tam olarak neler sunuyor?

Samsung Tri-Fold modeli katlanabilir telefon piyasasına yeni bir heyecan getirmesi beklenen çift menteşeli ve üç parçalı bir tasarıma sahip olacak. Samsung Display tarafından ocak ayında CES'te sergilenen birkaç konsepte benzer bir tasarıma sahip olması beklenen model, Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye yer verecek. Bu işlemcinin performansı, Samsung Tri-Fold'un kullanıcılarına yüksek performans ve hızlı işlem yapabilme imkânı sunacak.

Samsung Tri-Fold Modeli Yakında Tanıtılabilir

Samsung, CES 2023 fuarında sergileyeceği Tri-Fold modeli ile katlanabilir telefon piyasasında lider konumunu korumayı hedefliyor.

Samsung, katlanabilir telefon teknolojisi konusunda liderliğini sürdürmek ve piyasaya yeni bir soluk getirmek için Tri-Fold modelini kullanıcılarla buluşturacak. Bu model, performansı ve tasarımı ile katlanabilir telefon piyasasında yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor.

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