Samsung'dan Tablet Büyüklüğünde Telefon Geliyor!

Samsung’un uzun süredir gündemde olan üçe katlanabilir telefonuna dair yeni bilgiler gelmeye başladı. Bu yıl içerisinde tanıtılması beklenen yeni cihaz, kısa bir süre önce bir sertifika firması tarafından onaylandı. Bu doğrultuda telefonun bazı özellikleri ortaya çıktı.

Kamuoyuna paylaşılan sertifikasyon bilgileri, Galaxy G Fold olarak adlandırılması beklenen katlanabilir cihazın ekran boyutlarını gün yüzüne çıkardı.

Galaxy G Fold, 10 İçlik Dev Bir Ekranla Geliyor

SM-F968x model numarasıyla tekrardan ortaya çıkan telefon, Huawei Mate XT modeline benzer bir şekilde ikiye katlandıktan sonra bir kez daha katlanabilen bir yapıya sahip olacak. Paylaşılan bilgilere göre cihazın açık formdaki ekran boyutu 9,96 inç, katlandığı formadaki kapak ekranı ise 6,54 inç büyüklüğünde olacak. Yaklaşık 298 gram ağırlığa sahip olacağı bildirilen telefon, bu boyutlarla kendi segmentindekilere büyük rakip olacak.

Sertifikasyon belgelerine göre, yeni Galaxy G Fold modeli de tıpkı bu yıl piyasaya çıkması beklenen Galaxy Z Fold 7 gibi 25W kablolu şarj desteği sunacak. Ancak günümüzde 100W ve üzeri hızlı şarj teknolojilerinin yaygınlaştığı düşünüldüğünde, bu değer artık biraz mütevazı kalıyor. Ayrıca, telefonun yine pek çok yeni Galaxy cihazı gibi kutusundan şarj adaptrü olmadan çıkacağını da belirtelim.

Samsung’un üç katlı yeni cihazının, Temmuz ayında New York'ta düzenlenecek Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 ile birlikte tanıtılıp tanıtılmayacağı ise henüz kesinleşmiş değil. Öte yandan, yayınlanan sertifikalar cihazın öncelikli olarak Çin pazarında satışa sunulacağını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Peki siz Galaxy G Fold hakkında ortaya çıkan yeni bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...