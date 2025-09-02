Samsung’un İlk Üçe Katlanan Telefonu Çok Yakında Geliyor

Samsung, üzerinde uzun süredir çalıştığı üçe katlanan telefonunu yakında tanıtabilir. Güney Kore basınındaki son haberlere göre, şirket bu cihazı bu ay ya da gelecek ay tanıtmayı ve bu yıl içinde piyasaya sürmeyi planlıyor.

Samsung’un İlk Üçe Katlanan Telefonu Kasım’da Satışa Çıkabilir

Katlanabilir akıllı telefon pazarının öncüsü ve lideri konumundaki Samsung, üçe katlanan telefon için kolları sıvadı. Daha önce Huawei'de gördüğümüz bu yenilikçi konsepti çok yakında Galaxy modellerine uyarlanacak. ET News'in raporuna göre, Samsung'un üç katlanan özellikli modeli Ekim ya da Kasım ayında satışa çıkacak.

Ancak üretim kapasitesi sınırlı olacak ve yalnızca 50.000 adet üretilmesi bekleniyor. Bu sayı, Huawei’nin Mate XT için aldığı milyonlarca ön siparişin oldukça gerisinde. Hatta Huawei bu hafta ikinci nesil modeli Mate XTs’i de tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak tek sızıntı bununla sınırlı değil.

Diğer kaynaklar farklı tarihleri işaret ediyor. Newsworks, 29 Eylül’de düzenlenecek Unpacked etkinliğinde Samsung’un yeni XR başlığı Project Moohan ile birlikte üçe katlanan telefonu da tanıtabileceğini iddia ediyor. Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe ise aynı etkinlikte AR gözlüklerin de gösterilebileceğini iddia ediyor.

Kesin tarihler henüz netleşmese de Samsung’un trifold modeli için geri sayımın başladığı açık Daha fazla bilgi için ise tek yapmamız gereken şey beklemek.