Samsung ve Hyundai'den 5G Müjdesi

Samsung ve Hyundai, Hyundai'nin Ulsan Fabrikası’nı tam anlamıyla bir akıllı fabrikaya dönüştürmek niyetinde. Bu tesis, günde ortalama 6.000 araç üreterek dünyanın en büyük otomobil fabrikalarından biri konumunda. Böyle büyük bir üretim tesisinde yüksek hızlı ve düşük gecikmeli bağlantılar üretim süreçlerinin verimliliğini artırmada oldukça hayati bir role sahip.

Hyundai Motor ve Kia'nın E-FOREST Merkezi Başkanı Jae Min Lee, Hyundai'nin Kore’de özel 5G teknolojisini seri üretime entegre eden ilk şirket olduğunu ve şimdi de P-5G RedCap teknolojisini doğrulayan ilk firma olarak akıllı üretimde küresel liderliğini pekiştirdiğini vurguladı.

5G ile Daha Uzun Pil Ömrü ve Kesintisiz İletişim

Dünyanın ilk uçtan uca Reduced Capability (RedCap) iletişim testleri tamamlandı. RedCap özel bir 5G ağ hizmeti. Sayesinde otomatik yönlendirme sistemli araçlar (AGV) robotlar, loT cihazları, tablet bilgisayarlar ve sensörler güvenli bir bağlantı kurmayı başarıyor.

AGV'ler düşük gecikme süresi ve daha iyi güç verimliliğinden yararlanarak üretim hattında yerini alan robotik araçlar haline geliyorlar. 5G teknolojisi ilaveten daha uzun pil ömrü de vaat ediyor.

Sansung ve Hyundai, geçen ay Samsung Ar-Ge merkezindeki özel test alanında 5G RedCap ağının testlerini gerçekleştirdi. Samsung, bu testte 4.7 GHz bandını destekleyen radyo üniteleri, baz istasyonları ve sanallaştırılmış 5G çekirdek teknolojisini kullandı.

Hyundai ise Qualcomm Snapdragon X35 5G modem-RF sistemini kullanan D Scan teşhis tarama cihazını Samsung'un özel 5G ağına entegre etti. Bu cihaz, araçların montaj kalitesini kontrol etmek için kullanılıyor ve önceki Wi-Fi bağlantısına kıyasla gerçek zamanlı ve kesintisiz veri iletimi sağladığı gözlemlendi.

Hyundai bu yeni RedCap özel 5G ağını 2026'nın ilk yarısında tam kapasiteyle faaliyete geçecek olan yeni elektrikli araç fabrikasında da kullanmak niyetinde.

Özellikle şirket şu an dijital dönüşüm sürecine girmişken bu tarz ağ sistemleri gelişimde büyük paya sahip olacak.