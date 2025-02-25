Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: Togg'un Sedan Modeli Ne Zaman Çıkacak?

Togg, 2023 yılında yerli otomobil T10X'i piyasaya sürmüştü. SUV tipi elektrikli otomobilin büyük bir ilgiyle karşılaşmasının ardından Sedan tipi otomobil duyurulmuştu. Uzun süredir merak içinde beklenen Sedan modelinin ne zaman satışa sunulacağı belli oldu.

600 kilometreye kadar menzil (WLTP) sunacak otomobil yüzde 20'den yüzde 80 seviyesine yalnızca 28 dakikada ulaşacak. RWD (arkadan itiş) donanımında 160kW gücünde tek motor, AWD (dört tekerden çekiş) donanımında ise 320kW gücünde çift motor bulunacak.

0'dan 100 kilometreye RWD 7,2 saniyede, AWD ise 4,4 saniyede ulaşacak. RWD donanımı 350Nm, AWD ise 700 Nm tork üretecek. Araçta 12,3 büyüklüğünde gösterge ekranı, 29 inç büyüklüğünde bilgi-eğlence ekranı ve 8 inç dokunmatik kontrol ekranı bulunacak.

Togg'un Sedan Modeli İçin Tarih Verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî sosyal medya hesabı üzerinden yerli otomobil Togg'a dair önemli açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sedan modelinin yaz aylarında piyasaya sürüleceğini belirtti.

BYD'nin yatırımına dair önemli bilgiler de paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çinli BYD şirketinin 1 milyar dolar yatırımla Manisa’da kuracağı elektrikli araç üretim tesisi ve AR-GE merkezi çalışmalarında ciddi mesafe katedildi" dedi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti: