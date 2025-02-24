Merakla Beklenen Ucuz Tesla Modeli Özellikleriyle Herkesi Sevindirecek!

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, son dönemde özellikle halihazırda var olan modellerinin üretim maliyetlerini düşürmek ve daha uygun fiyatlı araçlar satışa sunmak adına çalışmalar yürütüyor. Firma bunun bir sonucu olarak uzun bir süredir söz ettiği ucuz Telsa modeli için son düzlüğe giriş yaptı.

Kısa bir süre önce konu hakkında açıklamalarda bulunan Tesla cephesi, merakla beklenen uygun fiyatlı elektrikli aracının kullanıcıları üzmeyecek özelliklere sahip olacağını vurguladı.

Uygun Fiyatlı Tesla Aracı, Daha Pahalı Modellerle Benzer Özelliklere Sahip Olacak

Tesla'nın ünlü yöneticilerinden Lars Moravy, geçtiğimiz günlerde bir süredir otomobil gündemini meşgul eden uygun fiyatlı Tesla modeli ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni aracın ucuz olması nedeniyle diğer modellere kıyasla daha mütevazi olup olmayacağı sorularına yanıt veren Moravy, yeni otomobil ile ilgili bekleyenleri üzmeyecek demeçler verdi.

Ünlü yönetici, açıklamasında bu tarz bir araç geliştirmenin en çaba sarf edilmesi gereken yanının, mevcut kalitenin korunarak maliyette iyileştirme yapılabilmesi olduğunu vurguladı. Moravy, başka bir deyişle uygun fiyatlı bir araç için yüksek seviye özellikler sunmanın zorluğuna değiniyor.

Öte yandan bekleyenleri memnun edecek ifadeler de kullanan Moravy, yeni model deşu anda piyasada bulunan modellerden çok daha düşük bir kalite sunulmayacağını garanti etti: "Şimdiye kadar satışa sunduğumuz araçlar asla daha aşağıda bir model gelmeyeceğine dair söz veriyorum." cümlesini kullandı.

Ucuz Tesla'nın Etiketi Ne Kadar Olacak?

Sektör analistlerinin raporları ve Tesla cephesinden daha öncesinde gelen açıklamalar, uygun fiyatlı yeni otomobilin 25 bin dolara yakın bir fiyatla satışa sunulacağını gösteriyor. Bu doğrultuda Model 3 ve Model Y gibi araçlardan 15 bin dolar daha ucuz olması beklenen yeni otomobilin nispeten daha mütevazi özelliklere sahip olması oldukça muhtemel. Moravy'nin son açıklamaları, yeni aracın bazı söylentilerin tersine aracın çok düşük seviyede olmayacağını gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...