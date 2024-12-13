Squid Game Oyunu Mobil Platformlara Geliyor

Netflix, popüler dizisi Squid Game hayranlarına bir sürpriz yaparak Squid Game Unleashed isimli mobil oyunun çıkış tarihini duyurdu. Bu, dizinin merakla beklenen ikinci sezonu Squid Game 2’nin 26 Aralık'taki prömiyeri öncesinde hayranları iyice heyecanlandıracak bir adım.

2021’de yayınlanan Squid Game, Netflix’in en başarılı yapımı olmuş ve tam 330 milyon izlenme ve 2.8 milyar saat izlenme süresi gibi inanılmaz rakamlara ulaşmıştı. Şimdi ise Netflix, bu fenomeni bir adım ileri taşıyarak transmedya alanındaki gücünü gösteriyor.

Squid Game Unleashed Ne Zaman Çıkıyor? Ücretli Mi?

Henüz oyunun detayları tam olarak paylaşılmasa da, Squid Game’in hayatta kalma teması ve zorlu oyun dinamiklerinin mobil platformda nasıl işleneceği büyük bir merak konusu.

Diziye sadık kalınarak, oyuncuların Kırmızı Işık, Yeşil Işık gibi ikonik oyunları mobil cihazlarında deneyimleyebileceği düşünülüyor.

Squid Game Unleashed, hem Android hem de iOS kullanıcıları için ücretsiz olarak indirilebilecek ve şimdiden ön kayıt işlemleri başlamış durumda.

Oyun, 17 Aralık'ta Android ve iOS platformlarında piyasaya sürülecek.

Squid Game İkinci Sezon Yolda

Netflix'in en popüler dizilerinden biri olan Squid Game, ana karakterin efsanevi dönüşüyle görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin yapımcısı bu proje için hayli ter döktüklerini, hatta stresten ötürü dişlerinin döküldüğünü itiraf etmişti.

Squid Game’in yapımcısı Hwang Dong-hyuk, ikinci sezonu açık açık para için yaptığını itiraf etti.

Dizinin 3. sezonu çıktığında son sezon olarak kayıtlara geçecek ve bu defter kapanacak.