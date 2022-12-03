Samsung Yeni 4K Monitörü ViewFinity S8UT'u Tanıttı

Bu yılın Haziran ayında Samsung, profesyonel tasarımcıları hedeflediği ViewFinity S8 (model S80PB) monitörlerini piyasaya sürmüştü. Monitör 32 inç ve 27 inç boyutlarında mevcut ve 4K çözünürlük, 60 Hz yenileme hızı, PANTONE doğrulaması ve USB Güç Dağıtımı aracılığıyla 90 W şarj ile USB Type-C bağlantısı özelliklerine sahipti.

Şimdi ise Samsung, Thunderbolt 4'ün eklenmesiyle S80PB modelinin tüm özelliklerini içeren yeni ViewFinity S8UT modelini piyasaya sürdü.

Monitör 60 Hz yenileme hızıyla 3.840 x 2.160 piksel çözünürlüğe sahip. Ayrıca 5 ms tepki süresi ve 1.000:1 kontrast oranı bulunuyor.

ViewFinity S8UT ile Thunderbolt 4 Bağlantısı Geliyor

ViewFinity S8UT, ViewFinity S8 serisindeki 90 W hızlı şarj özelliğine ve bağlı bir cihaza 15 W sağlayabilen ek bir konektöre sahip olan Thunderbolt 4 bağlantısını ekliyor. Özellikle, birincisi bir dizüstü bilgisayarın yanı sıra ikinci bir 4K monitör gibi Thunderbolt eklentilerine güç sağlayabilirken, ikinci Thunderbolt bağlantı noktası fare, klavye veya cep telefonunu şarj etmek için kullanılabilir.

Ek olarak, ViewFinity S8UT üç adet USB 3.0 Type-A bağlantı noktasına, Ethernet'e ve bir HDMI bağlantı noktasına sahip. Samsung, çift hoparlörün yanı sıra yüksekliği ve ekseni ayarlanabilir bir stant da sunuyor. Samsung henüz fiyatlandırma bilgilerini açıklamamış olsa da 499 euroya satılan ViewFinity S80PB ile benzer bir fiyata sahip olacağı tahmin ediliyor.