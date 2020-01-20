Samsung Yeni Ekran Fabrikasına 500 Milyon Dolar Yatırdı

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Samsung, ekran üretimi artırmak adına önemli bir karar aldı. Şirket yaptığı açıklamada 500 milyon dolarlık yatırım ile Hindistan'da akıllı telefonlar ve diğer elektronik aletlere ekran üretimi yapacak yeni tesis inşa edeceğini duyurdu.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, Hindistan'a 500 milyon dolar (bugünkü kur ile yaklaşık 2.94 milyar TL) yatırım yapacağını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada bu yatırım kapsamında Yeni Delhi'ye bir fabrika kurulacağı, söz konusu fabrikada akıllı telefonlar ve diğer elektronik cihazlar için ekran üretimi yapılacağı bilgisine yer verildi.

Samsung için önemli bir yatırım merkezi olan Hindistan'a daha önce de yüklü yatırımlar yapmıştı. Samsung'un Hindistan'ın Noida kentine 700 milyon dolar değerindeki yatırımının ardından, bu sefer ekran üretimi için fabrika kuracağını dile getirdi.

Samsung dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon pazarı olan Hindistan'da en çok telefon satan ikinci şirket konumunda. Samsung'un son sekiz çeyrektir pazardaki liderliğini koruyan Çin merkezli Xiaomi'yi geride bırakıp bırakamayacağını ise zaman gösterecek.