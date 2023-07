Samsung, iPhone'u Yine Tiye Aldı: Yeni Reklam Filmi Yayınlandı!

Samsung, Galaxy Z Serisi'nin yeni üyelerini 'No One Like You' reklam kampanyasının bir parçası olarak 'Join the flip side' adlı yeni bir tanıtım filmiyle tanıtıyor.

Reklam filminde bu ayın sonunda Galaxy Unpacked 2023 etkinliğinde tanıtılacak olan yeni nesil Galaxy cihazları yer alıyor.

Samsung'un Galaxy Z Serisi Reklam Filmi

Samsung yeni reklam filminde tıpkı önceki reklam filmlerinde olduğu gibi yine iPhone'a atıfta bulunarak insanları yeniliği kucaklamaya ve geleneksel normlardan uzaklaşmaya teşvik ediyor. Samsung tüketicileri normlara meydan okumaya, benzersiz deneyimlerin tadını çıkarmaya ve Galaxy Z Serisinin sunduğu yeni olasılıkları keşfetmeye davet ediyor.

Samsung Marka Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Sonia Chang'e göre Flip Serisi ürünler, inovasyon ve daha iyi deneyimler dünyasının kapılarını açan bir düşünme ve yaşama biçimini temsil ediyor. Galaxy Z Serisi, gelenekselin ötesinde yenilikçi özellikler sunarak bir akıllı telefonun neler yapabileceğini yeniden tanımlamayı amaçlıyor.

