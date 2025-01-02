Samsung, iPhone Kameralarında Sony’nin Tekelini Kıracak

Teknoloji devi Apple'ın iPhone modellerinde Sony'nin geliştirdiği sensörler uzun yıllardır kullanılıyor. Bu noktada Sony kelimenin tam anlamıyla "tekel" haline geldi. Samsung, bu düzeni değiştirmek üzere bir adım atıyor. Söylentilere göre, Apple bu alandaki işbirliğini genişletip Samsung’a şans verebilir.

Samsung 3 Katmanlı Kamera Sensörü

Samsung’un Apple için geliştirdiği 3 katmanlı yığılmış kamera sensörü, PD-TR-Logic adı verilen özel bir yapıya sahip. Söylentilere göre bu tasarım Sony’nin yıllardır iPhone’larda kullanılan Exmor RS sensörlerinden çok daha üstün bir teknoloji sunuyor.

Bu katmanlı yapıda verilerin katmanlar arasında daha kısa mesafelerde hareket etmesini sağlayan bir sistem var. Böylece çok daha hızlı veri işleme ve çok daha iyi görüntü kalitesi elde ediliyor.

Sony'nin 10 Yıllık Hakimiyetini Sarsabilir Mi?

Sony, 2011’den beri iPhone kamera sensörlerinin ana tedarikçisi olarak öne çıktı. İlk olarak iPhone 4s ile başlayan bu işbirliği, bugüne kadar devam etmişti. Ancak şimdilerde Samsung’un daha yenilikçi bir sensör sunması, Apple’ın tedarik zincirinde ciddi bir değişime gitmesine sebep olabilir gibi duruyor.

Apple’ın sadece kamera sensörlerinde değil, diğer bileşenlerde de bağımsızlık arayışında olduğunu biliyoruz. Örneğin, Qualcomm’un modem teknolojisini bırakıp kendi geliştirdiği modemlere geçiş yapmayı planladığı şu sıralar gündemde. Üstelik sadece modemlerle de yetinmiyor; Bluetooth ve Wi-Fi çiplerini de kendi bünyesinde geliştirmeye çalışıyor. Proxima adı verilen bu çipler, Broadcom’un uzun yıllardır sağladığı çözümlerin yerini alacak.

Samsung ve Apple Ortaklığı

Böyle bir gelişme Sony'nin 10 yıllık tahtını riske sokuyor. Apple ve Samsung uzun yıllardır süregelen bir rekabetin içinde. Şimdi böyle bir gelişme ile iki şirketin güçlerini birleştirmesi durumu söz konusu olursa teknoloji dünyasında dengelerin değişeceğini kolayca söyleyebiliriz. Gerçekleştiği takdirde Apple kullanıcılarını daha yüksek kaliteli kamera deneyimleriyle tanıştıracak ve istediği bağımsızlığı elde etmeye bir adım daha yaklaşacak.