Samsung Telefonların Büyük Sorununu Çözüyor: %96 Daha Az Güç Tüketecek

Yeni nesil bellek teknolojilerinden DRAM ve NAND flash'lar konusunda sektörün lideri konumunda bulunan Samsung, özellikle akıllı telefon ve yapay zeka uygulamaları için büyük bir avantaj sağlaması beklenen yeni nesil NAND Flash depolama teknolojisi resmen duyurdu.

Samsung'un açıklamasına göre, geliştirilen yeni depolama belleği akıllı telefonlar ve yapay zeka merkezlerinin en büyük sorunlarından biri olan güç tüketimini önemli ölçüde azaltabilir. Zira bu yeni teknolojinin günümüzde kullanılan diğer versiyonlara göre yüzde 96 oranında daha az güç tüketimi sunduğu belirtiliyor. İşte detaylar!

Samsung İmzalı Yeni Depolama Belleğinin Arkasında Hangi Teknoloji Yatıyor?

Şirketin duyurduğu yeni devrimsel gelişme 34 araştırmacının ortak imzasıyla hazırlanan ve bilim dünyasının saygın akademik dergisi 'Nature'da yayımlanan "Düşük Güçlü NAND Flash Bellek için Ferroelektrik Transistör" başlıklı bir makale ile detaylandırıldı.

Bilmeyenler için Geleneksel NAND flash'ların mimarisinde seri olarak bağlanmış bir hücre dizisi yapısı kullanılıyor. Bu hücre sayısı arttıkça özellikle hücre anahtarı kapatıldıktan sonra bile meydana gelen akım sızıntısı nedeniyle güç tüketimi de doğrudan artıyor. Ayrıca katman yüksekliği arttıkça okuma ve yazma işlemlerinin enerji ihtiyacı da o derece yükseliyor.

Samsung araştırmacıları, NAND belleklerinin bu dezavantajlarını önlemek adına yeni bir mekanizma geliştirdiklerini belirtiyor. Mevcut mekanizma eşik voltajından daha düşük akımları engelleyerek sızıntı akımını kontrol altına almayı ve güç verimliliğini önemli ölçüde artırmayı mümkün kılıyor.

Öyle ki yeni mekanizma sayesinde NAND flash'ların geleneksel depolama çiplerine göre %96'ya kadar daha az güç harcadığı aktarılıyor. Söz konusu gelişmenin özellikle akıllı telefonların ve diğer mobil bilgi işlem cihazlarının pil ömrü ve termal yönetimi üzerinde büyük bir etki yaratması bekleniyor.

Şu an için bu teknolojinin ne zaman ticarileşeceği ve seri üretime geçeceği bilinmiyor. Ancak kitlesel üretime geçtiğinde getirdiği yüksek güç verimliliği avantajlarının tüm sektörde hissedileceği kesin. Gelişmeler için takipte kalın!