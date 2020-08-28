Sanal Gerçeklik İle Mezuniyet Yapılır Mı? Hindistan Cevap Verdi!

Koronavirüs pandemisinin çok ciddi boyutlara ulaştığı şu son günlerde, sanal gerçeklik ile mezuniyet yapılabilir mi sorusu daha sık soruluyor. Hindistan bu soruya en iyi yanıtlardan birisini, uygulama yaparak verdi. Hadi gelin detaylara birlikte göz atalım.

Hemen hemen 1 milyon insanın hayatına mal olan koronavirüs salgını, genellikle insanların toplu yaşadıkları yerlerde yayılıyor. Birlikte zaman geçiren kişiler, bu virüsü o kadar hızlı yaymaya devam ediyor ki, bazen iş korkunç boyutlara ulaşabiliyor. Ancak Hindistan bu konuda son derece önemli bir başarı yakaladı.

Sanal gerçeklik ile mezuniyet fikri diğerlerine örnek olabilir

Hindistan'ın en başarılı teknik üniversitelerinden bir tanesi olan Hindistan Teknoloji Enstitüsü 2,000'den fazla öğrencisi, öğretim üyeleri ve üniversite yöneticileri için sanal gerçeklik merkezli bir mezuniyet töreni düzenledi. Bunun sağlanması için de bazı avatarların oluşturulması gerekiyordu.

Hindistan Teknoloji Enstitüsü; bu başarıyı yakalayabilmek için uzun ve yorucu bir çalışma gerçekleştirdi. Öğrencilerinin pandemi nedeniyle mezuniyet keyfinden geri kalmasını istemediklerini söyleyen yönetim, böyle bir girişimde bulunduklarını söyledi. Bu etkinlik ülke gündemine bomba gibi düştü.

Hindistan’da yer alan diğer mühendislik ve teknik üniversiteler için bu yöntem örnek olabilir. Farklı üniversitelerde de bu tür sanal mezuniyetlerin düzenlenmesi için yol açılmış oldu. Hemen aşağıda yer alan videodan bu mezuniyet törenini siz de izleyebilirsiniz. Videoyu izledikten sonra hissettiklerinizi ve düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere iletmeyi unutmayın.