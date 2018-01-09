SanDisk, Dünyanın En Ufak 1TB USB-C Belleğini Tanıttı

SanDisk, tam 1TB veri depolayabilen, dünyanın en ufak USB-C belleğini tanıttı. Tamindir.com olarak katıldığımız CES 2018 Fuarı’nda görücüye çıkan USB-C bellek, prototip aşamasında olmasına rağmen tüm ilgiyi üstüne çekti.

USB-C portuna sahip dizüstü bilgisayar ve Android telefon kullanıcılarının ilgisine çekeceğini düşündüğümüz SanDisk 1TB USB-C flash sürücü, Las Vegas CES 2018 Fuarı’nda tanıtıldı. Dünyanın en büyük kapasiteli flaş belleği demek doğru değil; zira Kingston’ın 2TB veri saklayabilen belleğini seneler öncesinde görmüştük. Lakin Kingston’ın DataTraveler Ultimate GT adını verdiği USB belleği USB 3.0 bağlantısını destekliyor. SanDisk’in yeni tanıttığı prototip ürünü ise hem USB-C teknolojisini destekliyor hem de çok daha ufak boyutta, kompakt tasarıma sahip.

SanDisk’in cebe rahatlıkla atıp taşınabilecek boyutta tasarladığı 1TB USB-C belleğinin fiyatı ve çıkış tarihini şu aşamada bilmiyoruz. 1TB USB-C taşınabilir sürücülerin telefon fiyatında olduğu ülkemizde elbette kolay erişilebilir olmayacaktır. Unutmadan, SanDisk'in fuarda tanıttığı Ultra Fit USB 3.1 Flash Drive, dünyanın en ufak 256GB kapasiteli flash sürücüsü olma özelliğini taşıyor. Saniyede 130MB okuma hızı, standart USB 2.0 sürücülere kıyasla 15 kat daha hızlı yazma hızı sunan flaş sürücü, RescuePRO Deluxe veri kurtarma programı ile geliyor.