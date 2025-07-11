Birinci Samsung Veya Apple Değil! Şarjı En Uzun Giden Telefonlar Belli Oldu

Temmuz 2025 verilerine göre en iyi bataryaya sahip akıllı telefonlar belli oldu. Peki birinci hangi model? İşte şarjı en uzun giden telefonlar...

Emir Yasin Bolat
Emir Yasin Bolat -

Akıllı telefonlar artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Bu teknolojik ürünlerin performans, kamera ve ekran gibi özellikleri bir hayli önemli fakat bunların yanında artık batarya ömrü de oldukça kritik. Gün boyu yoğun kullanımda şarjı bitmeyen bir telefon bulmak kullanıcılar için büyük avantaj sağlıyor.

Uzun pil ömrü sayesinde kesintisiz bir deneyim sunuluyor. Bu nedenle üreticiler de artık daha büyük bataryalar ve hızlı şarj teknolojileriyle öne çıkmaya çalışıyor. Peki şarjı en uzun giden akıllı telefon modelleri hangileri? İşte Temmuz 2025 sıralaması...

Şarjı En Uzun Giden Akıllı Telefon Modelleri - Temmuz 2025

DXOMARK’ın Temmuz 2025 verilerine göre en iyi batarya performansına sahip telefon Honor Magic7 Lite oldu. 164 puanla zirveye yerleşen cihazı aynı puanı alan Honor X9c ve Motorola Edge 60 Pro takip etti. Listenin devamında 160 puanla Oppo Find X7 Ultra dördüncü sırada yer alırken, 157 puanla Honor Magic6 Pro beşinci sırada kendine yer buldu.

Honor Magic6 Lite ve Honor X9b, 156 puanla altıncı sırayı paylaşırken, onları Oppo Find X8, Oppo Find X8 Pro, Honor Magic5 Lite 5G ve Motorola Edge 2025 izliyor. Peki sıralamanın devamında hangi cihazlar var? Bu modellere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Şarjı en uzun giden akıllı telefon modelleri şu şekilde sıralandı:

Sıra Model Batarya Skoru
1 Honor Magic7 Lite 164
= Honor X9c 164
= Motorola Edge 60 Pro 164
4 Oppo Find X7 Ultra 160
5 Honor Magic6 Pro 157
6 Honor Magic6 Lite (5800 mAh) 156
= Honor X9b 156
= Oppo Find X8 156
9 Oppo Find X8 Pro 155
10 Honor Magic5 Lite 5G 152
= Motorola Edge 2025 152
12 Honor X7b 151
= Oppo Find X6 Pro 151
14 Honor Magic6 Lite (5300 mAh) 150
15 Honor X7a 147
= Oppo Reno12 Pro 147
= Realme GT Neo 5 (240W) 147
18 Oppo Reno6 5G 146
19 Honor 200 145
= Honor 200 Pro 145
21 Oppo Reno12 144
= Realme GT Neo 2 5G 144
23 Honor X9a (yok)
24 Samsung Galaxy S23 Ultra 142
25 Honor Magic5 Pro 141
= Oppo Reno8 5G 141
27 Asus ROG Phone 6 140
= Sony Xperia 10 V 140
29 Oppo Reno8 Lite 5G 139
30 Huawei P60 Pro 138

Bütçe Dostu Telefonlarda Kamera Lideri Belli Oldu!
MOBİL

Bütçe Dostu Telefonlarda Kamera Lideri Belli Oldu!

200 dolar altı en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar belli oldu. Listede birçok model yer aldı. Peki zirvede hangi cihaz var? İşte liste!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER