Birinci Samsung Veya Apple Değil! Şarjı En Uzun Giden Telefonlar Belli Oldu
Temmuz 2025 verilerine göre en iyi bataryaya sahip akıllı telefonlar belli oldu. Peki birinci hangi model? İşte şarjı en uzun giden telefonlar...
Akıllı telefonlar artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Bu teknolojik ürünlerin performans, kamera ve ekran gibi özellikleri bir hayli önemli fakat bunların yanında artık batarya ömrü de oldukça kritik. Gün boyu yoğun kullanımda şarjı bitmeyen bir telefon bulmak kullanıcılar için büyük avantaj sağlıyor.
Uzun pil ömrü sayesinde kesintisiz bir deneyim sunuluyor. Bu nedenle üreticiler de artık daha büyük bataryalar ve hızlı şarj teknolojileriyle öne çıkmaya çalışıyor. Peki şarjı en uzun giden akıllı telefon modelleri hangileri? İşte Temmuz 2025 sıralaması...
Şarjı En Uzun Giden Akıllı Telefon Modelleri - Temmuz 2025
DXOMARK’ın Temmuz 2025 verilerine göre en iyi batarya performansına sahip telefon Honor Magic7 Lite oldu. 164 puanla zirveye yerleşen cihazı aynı puanı alan Honor X9c ve Motorola Edge 60 Pro takip etti. Listenin devamında 160 puanla Oppo Find X7 Ultra dördüncü sırada yer alırken, 157 puanla Honor Magic6 Pro beşinci sırada kendine yer buldu.
Honor Magic6 Lite ve Honor X9b, 156 puanla altıncı sırayı paylaşırken, onları Oppo Find X8, Oppo Find X8 Pro, Honor Magic5 Lite 5G ve Motorola Edge 2025 izliyor. Peki sıralamanın devamında hangi cihazlar var? Bu modellere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Şarjı en uzun giden akıllı telefon modelleri şu şekilde sıralandı:
|Sıra
|Model
|Batarya Skoru
|1
|Honor Magic7 Lite
|164
|=
|Honor X9c
|164
|=
|Motorola Edge 60 Pro
|164
|4
|Oppo Find X7 Ultra
|160
|5
|Honor Magic6 Pro
|157
|6
|Honor Magic6 Lite (5800 mAh)
|156
|=
|Honor X9b
|156
|=
|Oppo Find X8
|156
|9
|Oppo Find X8 Pro
|155
|10
|Honor Magic5 Lite 5G
|152
|=
|Motorola Edge 2025
|152
|12
|Honor X7b
|151
|=
|Oppo Find X6 Pro
|151
|14
|Honor Magic6 Lite (5300 mAh)
|150
|15
|Honor X7a
|147
|=
|Oppo Reno12 Pro
|147
|=
|Realme GT Neo 5 (240W)
|147
|18
|Oppo Reno6 5G
|146
|19
|Honor 200
|145
|=
|Honor 200 Pro
|145
|21
|Oppo Reno12
|144
|=
|Realme GT Neo 2 5G
|144
|23
|Honor X9a
|(yok)
|24
|Samsung Galaxy S23 Ultra
|142
|25
|Honor Magic5 Pro
|141
|=
|Oppo Reno8 5G
|141
|27
|Asus ROG Phone 6
|140
|=
|Sony Xperia 10 V
|140
|29
|Oppo Reno8 Lite 5G
|139
|30
|Huawei P60 Pro
|138