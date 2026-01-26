24 GB RAM'e Sahip Çok Güçlü Telefon Geliyor! 144Hz Ekranı Var

iQOO 15 Ultra'nın tanıtım tarihi ortaya çıktı. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunacak amiral gemisi, önümüzdeki hafta içinde tanıtılacak. Akıllı telefonda Qualcomm'un en güçlü işlemcisi yer alacak. Telefon ayrıca dev batarya ve 24 GB RAM seçeneği dahil birçok özelliğe de sahip olacak.

iQOO 15 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO 15 Ultra, 4 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Akıllı telefon, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak. Telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Modülün üzerinde kameralar yer alacak. Modülün altında ise LED flaş bulunacak.

iQOO 15 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 16 GB / 24 GB

16 GB / 24 GB Depolama: 512 GB / 1 TB

512 GB / 1 TB Ekran Büyüklüğü: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ön Kamera: 32 MP

32 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Üçüncü Kamera: 50 MP

50 MP Batarya Kapasitesi: 7.400 mAh

7.400 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Yazılım: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Akıllı telefonda Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. iQOO 15'te de aynı işlemci mevcut.

iQOO 15 Ultra'da 7.400 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Telefon ayrıca 100w hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji ise dev bataryalı iQOO 15 Ultra'nın kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile bilrikte gelecek akıllı telefon, 16 GB ve 24 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 512 GB ve 1 TB seçeneklerini göreceğiz. Telefonun ekranı 6,8 inç büyüklüğünde olacak. iQOO 15 Ultra, AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak.