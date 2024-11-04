Scans Factory Sizi Yolculuğa Çıkarıyor: İtalyan Kasabasını Oturduğunuz Yerden Gezin!

Scans Factory, etkileyici bir sanal deneyim için Unreal Engine 5.4 ile geliştirilen Roma İtalyan Kasabası Tech Demo'sunu yayınladı ve bu demo, fotogerçekçi grafiklerle oyun dünyasını bir üst seviyeye taşıyor.

5,5 GB boyutundaki tech demo, PC kullanıcıları için indirilebilir durumda ve etkileyici görsellerini kendi sisteminizde deneyimleme fırsatı sunuyor.

Roma'daki Binalar, Sokaklar ve Restoranlar Burnunuzun Ucunda

Demo içerisinde 600'den fazla varlık bulunuyor. Bunlardan bazıları bina cepheleri, taş döşemeli sokaklar, sıcak İtalyan restoranları ve klasik İtalyan scooter'ları gibi ayrıntılar.

Gün batımı, bulutlu ve gündüz olmak üzere üç farklı senaryo sunan bu tech demo, gelecekteki yeni nesil oyunların görsellikte ulaşabileceği seviyeyi gözler önüne seriyor.

Yüksek Performanslı Sistemler Çalıştırabiliyor

Demo, yüksek performans gerektiren bir yapıda. Örneğin, bir RTX 4090 ekran kartında 4K/Ultra Ayarlar ile yapılan testlerde minimum 48 FPS ve ortalama 58 FPS elde edildi. Test edilen üç senaryo arasında en fazla sistem gücü gerektiren mod Bulutlu senaryosu oldu.

Megacity Demo'sunu Andırıyor

DLSS 3 desteği bulunmadığından, bu performans verileri 4K çözünürlükte yerel olarak elde edildi. Şehirde NPC’ler olmadığını da belirtmekte fayda var ki şayet eklenselerdi performans gereksinimleri daha da yüksek olacağından bu akıllıca bir adım.

Görsel kalitesine baktığımızda Megacity Demo'yu anımsıyor gibiyiz. Oyun dünyasında bu seviyede grafiklerin yer alması için yeni nesil oyunların geliştirilmesi gerekecek ki mevcut teknolojinin hızla gelişmesi sayesinde o günler çok da uzakta görünmüyor.