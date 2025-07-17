Tek Kişilik Geliştirici Ekibiyle Türk İşi The Backrooms Geliyor

Arkadaşlarla ekip halinde oynayabileceğiniz Phasmophobia, The Backrooms, Lethal Company ve Devour gibi korku oyunlarına yeni bir alternatif geliyor, hem de tamamen yerli. Sadece bir kişi tarafından geliştirilen yeni bir korku oyunu, Steam'deki yerini almış durumda. Steam mağazında "SCP Protocol" adını aratarak bulabileceğiniz oyunu şu an istek listenize ekleyebiliyorsunuz.

Korku Oyunlarına Yerli Alternatif: SCP Protocol

Oyunda kanlı sahneler, şiddet ve korku ögeleri yer alıyor. Geliştirici "buben", SCP Protocol'de hiçbir cinsel içeriğe yer verilmediğinin altını çizmiş. Yani tamamen korkuya odaklı, anomalilerden kaçarken ipucu toplamaya çalışarak ilerlediğiniz tamamen Türk işi bir yapım sizleri bekliyor.

Oyunda 6 kişilik bir ekip halinde, bir suçlu olarak SCP tesislerinden kaçmaya çalışıyorsunuz. Ancak tesisteki yollar her oynayışta değişiyor ve çıkışı bulmak zorlaşıyor.

SCP Protocol, korku oyunlarından alışageldiğimiz gerçekçi ses hassasiyetine sahip. Arkadaşlarınızla olan yakınlığınız sesi etkilediği gibi, tesiste dolaşan canavarlar ses ve koku algılama yeteneklerine sahip. Onlara yakalanmadan, gerekli ipuçlarını bulmak için ekip halinde çalışarak tesisten kaçmanız gerekiyor.

SCP Protocol Ne Zaman Çıkacak? Hangi Dilleri Destekliyor?

buben oyunu tamamen Türkçe olarak geliştirdiği gibi; İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve Uzak Doğu dillerine kadar tam 13 dil desteğini de SCP Protocol'e entegre etmiş. SCP Protocol tek kişi tarafından geliştirdiği için yakın zamanda çıkmasının imkansız olduğu düşünülebilir, ancak Steam sayfasındaki bilgilere göre oyun bu sene içinde çıkacak.

SCP Protocol Sistem Gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i5-6600, 3.3 GHz or AMD Ryzen 5 1500X, 3.5 GHz

Intel Core i5-6600, 3.3 GHz or AMD Ryzen 5 1500X, 3.5 GHz Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB

NVIDIA GeForce GTX 960 2GB Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

Maksimum: