Seagate'den Yeni Nesil Yüksek Kapasiteli HDD Teknolojisi HAMR

Veri depolama teknolojisinde yeni bir dönem başlatmayı hedefleyen Seagate, Isı Destekli Manyetik Kayıt (HAMR) teknolojisini devreye sokuyor. Bu sabit diskler dünyadaki ilk yüksek kapasiteli teknolojiye sahip olacak.

Patenti ilk olarak 1954 yılında alınan teknoloji, Seagate tarafından 1990'lı yıllardan itibaren geliştiriliyordu. Ticarileşme aşamasına yakın zamanda geçildi. Seagate, yılın başında Mozaic 3+ platformunu tanıtmış ve HAMR tabanlı sabit disklerin yolda olduğunu duyurmuştu.

Firma şimdi bu yeni ürünler için bir ürün sayfası oluşturdu, ancak henüz satışa sunmadı. Fiyat bilgisi de belirsizliğini koruyor, ancak özellikle yüksek kapasite talep eden kullanıcılar için fazlasıyla derecede pahalı olabileceği tahmin ediliyor.

Seagate Exos M Serisi Sabit Disk Modelleri

Seagate, yeni Exos M serisi sabit disklerini iki model olarak tanıttı:

30TB kapasite : Geleneksel manyetik kayıt (CMR) kullanıyor.

32TB kapasite: Tartışmalı shingled manyetik kayıt (SMR) tekniğine dayalı.

Her iki model de 3TB/plaka gibi etkileyici bir veri yoğunluğu sunuyor ve standart 3,5 inç form faktörünü koruyarak entegrasyon kolaylığı sağlıyor.

Öne çıkan diğer özellikleri ise tipik HDD'lere göre terabayt başına 3 kat daha verimli ve aha sürdürülebilir bir üretim için geri dönüştürülen malzemeler kullanılmış olması. Isı dağılımı optimizasyonu da disklerin ömrünü uzatıyor.

HAMR teknolojisi, her kayıt kafasına eklenen lazer diyotlarını kullanarak disk üzerindeki mikroskobik bir alanı ısıtıyor. Bu süreç, plaka üzerine daha yoğun dijital bitlerin yazılmasını sağlıyor.

Seagate'e göre, ısıtma, yazma ve soğutma işlemleri saniyenin milyarda biri kadar kısa bir sürede gerçekleşiyor.

Ne Zaman Piyasaya Çıkacak?

Seagate CEO'su Dave Mosley, Mozaic 3+ disklerinin "kitle kapasitesi" pazarındaki birçok müşteri tarafından onaylandığını ve ilk sevkiyatların önde gelen bir bulut hizmeti sağlayıcısına yönelik olacağını doğruladı. Çıkış tarihi netleştiğinde sizlere haber veriyor olacağız.