Bluesky CEO’sundan Elon Musk’a Gönderme: Bizim Sistemimizde Kullanıcı Her Daim Kazançlıdır!

Bluesky CEO’su Jay Graber, Elon Musk’ın X (eski adıyla Twitter) platformuna göndermelerde bulunarak, kullanıcı odaklı bir sosyal medya vizyonunu savundu. Graber, platformlarının tasarımını "milyarder koruması" olarak tanımlarken, Bluesky’ın asla kullanıcılarını sınırlamayacağını ve herkes için bir özgürlük alanı sunduğunu belirtti.

"Özgürlüğünüz Güvence Altındadır"

Jay Graber, CNBC’de katıldığı bir programda Bluesky’ın açık kaynaklı yapısına dikkat çekti. Platformun, kullanıcıların tüm takipçilerini ve içeriklerini platformdan ayrıldıklarında dahi yanlarında götürebileceğini vurgulayan Graber'in sözleri şu şekilde:

Bluesky bir gün kapanırsa ya da satın alınırsa bile, kullanıcılarımızın özgürlüğü güvence altında. Bu bizim tasarımımızın temel taşıdır.

Bu açıklamalar, Elon Musk’ın X platformunu devraldıktan sonra yaşanan belirsizliklere bir alternatif olarak görülüyor. Musk’ın liderliğinde, X’in algoritma odaklı ve reklam ağırlıklı bir yapıya dönüştüğünü ifade eden Graber, Bluesky’ın bu tarz taraklarda bezi olmadığını savundu.

"Biz Reklamlarla İlgilenmiyoruz"

Graber’ın bu açıklamaları, Bluesky’ın hızla yükselen popülaritesini de gözler önüne seriyor. Platform, özellikle Musk’ın X politikalarından memnun olmayan kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. Şu anda 21 milyon kullanıcıya ulaşan Bluesky, şeffaflık ve kullanıcı kontrolü odaklı politikalarıyla dikkat çekiyor. Hatırlayacağınız üzere The Guardian da X üzerinde paylaşım yapmayı bıraktığını açıklamış, sebebi olarak da Elon Musk'ın "platformu zehirlemesini" göstermişti.

Graber, Bluesky’ın gelir modelinin de kullanıcı dostu bir yapıya sahip olduğunu ifade ederek şunları da ekledi:

Reklam odaklı bir strateji bizim yöntemimiz değil. Kullanıcılarımızı manipüle eden algoritmalar yerine, şeffaflık ve sadelik sunmayı tercih ediyoruz.

Jay Graber, Bluesky’ın gelecekte reklam modelini tamamen reddederek abonelik sistemiyle özel özellikler sunmak istiyor. Ayrıca platformun açık kaynak yapısının, kullanıcı deneyimini daha güvenilir ve esnek hale getirdiğini de belirtiyor.